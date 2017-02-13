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"KTO en kötü dönemini yaşıyor"

ASKON Şube Başkanı Ali Özcan FETÖ soruşturmalarıyla gündeme gelen Ticaret Odası’nın son yılların en kötü dönemini yaşadığını belirterek; “Bu lekenin bir an önce temizlenmesi gerekiyor” dedi.

"KTO en kötü dönemini yaşıyor"

“Bağ evlerinde oluşturulan bir liste istemiyoruz”

Kısa adı ASKON olan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Özcan yaklaşan Ticaret Odası seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamasında, “Artık bağ evlerinde oluşturulan bir liste istemiyoruz. KTO kimsenin tapulu malı değil. Faydalı olacak herkesle işbirliğine hazırız. Birilerinin tekelinde değiliz. Bir iki kişi liste hazırlayıp bizden destek istememeli. Bütün üyelerin görüşü alınmalı. KTO ile ilgili çalışmalarımız var. Dernek olarak 41 komitenin en az 6-7 tanesinde seçilebilecek güçteyiz. En az 67 tanesinde de seçimi etkileyecek güçteyiz. ” diyerek gözdağı verdi.

Büyük bir olasılıkla yıl sonunda yapılması planlanan Ticaret Odası seçimlerinde kelebek etkisi oluşturacaklarını dile getiren Özcan şunları söyledi:
 “Yeni bir yapılanmaya gidildi. Ancak FETÖ’den dolayı ismi lekelendi. Şahıslar iyi niyetli olabilir ama dışarıdan bir gözle bakıldığında paralel olarak anılıyor. Bu lekenin bir an önce temizlenmesi gerekiyor” diye konuştu.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
 
 

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