KTO, meclis toplantısını yapamadı 

Kayseri Ticaret Odası’nın (KTO) Aralık ayı Meclis Toplantısı öncesinde 61 meclis üyesi, toplantıya katılmak üzere odaya geldi. Yeterli çoğunluğun sağlanması ile birlikte başlayan toplantıda, açılış konuşmasını KTO Meclis Başkanı Ömer Gülsoy yaptı.







Geçtiğimiz günlerde şehit olan 3 askeri ve geçen yıl 17 Aralık'ta Kayseri'de meydana gelen patlamada şehit olan 15 askeri anarak konuşmasına başlayan Gülsoy, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.







Gülsoy, "Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen İstihdam Şurası'na katıldık. Bildiği üzere Cumhurbaşkanı istihdam seferberliği başlatmıştı. Daha senesini doldurmadan 1 buçuk milyon istihdam sağlandı. Cumhurbaşkanımızın çağrısına iş adamları olarak kayıtsız kalmadık. İş adamları olarak çalıştığımız süre içerisinde ekonomimizi en iyi duruma getireceğiz. İstihdama katkıda bulunan 10 ilin içerisinde Kayseri'de var. Bize bu gururu yaşatan iş adamlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.







ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs ile ilgili aldığı kararı da değerlendiren Başkan Gülsoy, "Açıklama kabul edilemez. Kudüs bizim için çok önemlidir. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde BM'de büyük başarı kaydettik. 128 ülke zalime 'Dur' demiştir" dedi.

“Çevikel toplantıyı provoke etti!”



KTO Meclis Başkanı Ömer Gülsoy'un konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. 2018 yılı bütçe görüşmelerinin başlaması ile beraber bazı meclis üyeleri toplantıdan ayrıldı. Bu sırada Meclis üyelerinden Hacı Çevikel'in önerisi ile salonda bulunan üyelerin sayımı yapıldı. Toplantıya katılan meclis üye sayısının 34 olarak belirlenmesinin ardından Meclis Başkanı Ömer Gülsoy, toplantıyı ileri bir tarihe erteledi.







KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz da, Hacı Çevikel'in toplantıyı provoke ettiğini belirterek, salondan ayrıldı.

İHA