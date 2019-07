KTO Meslek Komiteleri Sektörel Sorunları Ele Aldı

41 Meslek Komitesinde öncelikle birbirine yakın komiteleri bir araya getirmek suretiyle gruplara ayıran Başkan Gülsoy, sektör temsilcileri ile buluşarak sorunları, ilgili çözüm önerilerini ilk ağızdan dinledi ve geliştirmek üzere istişarelere devam edeceklerini ifade etti.



Toplantılar kapsamında geçtiğimiz hafta Şehzade Marketler grubu ev sahipliğinde 7.(Hayvancılık Sektörü Firmaları), 8.( Et ve Et Ürünleri Üretim ve Ticareti), 10.(Tarım Sektörü Firmaları), 16.(Unlu ve Sütlü Gıda Ürünleri Üretimi ve Ticareti), 17.(Gıda Ticareti), 26.(Bakkal ve Marketler), 30. (Sebze Ve Meyve Ticareti), 38. (Tahıl, Baklagil ve Yağlı Tohumlar Üretimi ve Ticareti) meslek komiteleri temsilcileri Başkan Gülsoy ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek komite toplantılarında aldıkları kararların detaylarını konuştu.



Gıda sektörünün ağırlıkta olduğu 3. Grup meslek komitesinde ekmek tarifeleri başta olmak üzere meyve ve sebze sektörü, toplu satın alımlarda yerel esnafın desteklenmesine ilişkin gündem maddeleri çerçevesinde sektör temsilcilerinin talepleri, bu konularda yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Toplantıda hazır bulunan KTO Yönetim Kurulu Üyeleri, sorumlu oldukları komitelerin toplantılarına katılarak üyelerin isteklerini birinci ağızdan dinlediklerini, ilgili talepleri yönetim kurulu toplantısına taşıdıklarını bu konuda Başkan Gülsoy nezdinde özveri ile çalıştıklarını ve sorunların çözümü hususunda gerekli olduğu takdirde ilgili kurum kuruluşlarla da istişarelerde bulunulduğunu aktardı.

Daha sonra 2. (Akaryakıt Ticareti ), 4 (Deri Ve Ayakkabı Ticareti), 5. (Bankalar, Diğer Malı Kurumlar Ve Muhasebe Hizmetleri), 6. (Kitap Ve Kırtasiye Ticareti), 9.(Bilgisayar, Donanım Ve Yazılımı, Üretim Ve Ticareti ), 12. (Eğitim Sektörü Firmaları), 15. (Sarraf Komitesi), 40.( Otel, Lokanta, Eğlence Yerleri Ve Benzer Hizmet Firmaları) meslek komitelerinin yer aldığı 4. Grup Meslek Komitesi toplandı.



KTO 15. Meslek Komite Üyesi, Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Kazancılar Çarşısı ve Kapalı Çarşı’nın güvenliği, merkez çarşının cazibesinin yeniden artırılması için neler yapılması gerektiği, belediyelerle bu konularda yapılan çalışmaların son durumu hususlarının yanı sıra kırtasiye ve matbaa konularında yerel firmaların desteklenmesi gibi sektörler için önem arz eden konular üzerinde duruldu.

Son olarak Sağlık sektörünün de aralarında olduğu 7 meslek komitesi ile, Meclis Üyesi Alattin Keykubat ev sahipliğinde istişare toplantısı yapıldı. Farklı komite temsilcilerinin sektörlerinde yaşadıkları sorunları anlatmasına fırsat verilen ve halıcılık sektöründen yük yolcu taşımacılık sektörüne kadar birçok konunun ele alındığı toplantıda, lojistik köyün kurulması ile ilgili çalışmalar da değerlendirildi.



İstişare toplantılarını değerlendiren Başkan Gülsoy, “Bir süredir yaptığımız meslek komitesi istişare toplantılarını tamamladık. Her komite, mevzuat gereği düzenli olarak kendi toplantı yapıyor olsa da kendi sektörlerine yakın diğer sektör temsilcileriyle bir araya gelmek, benzer konularda istişarelerde bulunmak, ortak çözüm noktasında buluşmayı kolaylaştırıyor. Bu kapsamda 5 toplantı gerçekleştirdik. Yapılan toplantılarda katılımdan ve katılımcılardan aldığımız mesajlardan memnunuz. Toplantılarımız, mevcut sorunlara çözüm noktasında işlerimizi kolaylaştırırken, işlerimizin daha da iyi olması, ticaretin gelişmesi, piyasanın canlanması için neler yapılabilir konusunda beyin fırtınası yapmamızı sağlıyor. Özellikle komite üyelerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Komiteler çalıştıkça biz daha da çok çalışıyor; komiteler ürettikçe, üretime yatırıma destek olmak için harekete geçiyoruz. Birlikte daha iyiye ulaşmak için çabalıyoruz. Hep birlikte daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum.” diye konuştu.



Toplantıların ilk etabını tamamladıklarını ifade eden Başkan Gülsoy, 2. etabı da en kısa sürede yapacaklarını söyledi.