“KTO Tarihinde ilk kez Odamızı bir Başbakan ziyaret etti” Kayseri Ticaret Odası’nın (KTO), Türk ekonomisinin önemli merkezlerinden olduğunu kaydeden KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Başbakan Binali Yıldırım’ın ziyaretini değerlendirdi. Geçtiğimiz günlerde Partisinin İl Kadın Kolları Kongresi’ne ve bazı açılış törenlerine katılmak üzere Kayseri’ye gelen Başbakan Binali Yıldırım Kayseri Ticaret Odası’nı ziyaret etti.

Oda tarihinde ilk defa gerçekleşen Başbakan ziyaretinden dolayı büyük onur duyduklarını ifade eden KTO Başkanı Ömer Gülsoy; “Başbakanımız ve beraberindeki bakanlarımız, milletvekillerimiz ve TOBB Başkanımızı ağırlamaktan büyük onur duyduk. Odamız, tarihinde ilk defa Başbakan düzeyinde bir ziyarete ev sahipliği yapmıştır. Gerek üyelerimiz, gerekse iş birliğinde olduğumuz kurum temsilcilerimizden aldığımız geri dönüşler bizleri ziyadesiyle memnun etti. Onların bizleri ve Odamızı sahiplenmelerinden de ayrıyeten onur duyduk. Göreve başladığımız bu ilk günlerde böylesine anlamlı bir ziyaret Kayseri’nin birlikte daha güçlü olacağının en güzel göstergesidir. İnanıyoruz ki, Odamız, üyelerimizin bize gösterdiği teveccühle birlikte şehrimizin kalkınması için artık daha çok çalışacak ve adından daha çok söz ettirecektir” diye konuştu.

Başkan Ömer Gülsoy ayrıca, Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte ziyarete iştirak eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’ye, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi’ye, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’a, milletvekilleri Taner Yıldız, Cemil Çiçek, İsmail Tamer ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na da teşekkür etti.

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