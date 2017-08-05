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KTO toplantı salonlarını üyelerine açtı

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, yeni hizmet binasının üyelerin hizmetinde olduğunu belirterek, “İşyerlerindeki imkanları kısıtlı olan üyelerimiz, yeni hizmet binamızın toplantı salonlarını kullanarak iş görüşmelerini rahatlıkla yapabilirler” dedi.

KTO toplantı salonlarını üyelerine açtı
Yeni hizmet binasının her yönüyle üyelerin hizmetinde olduğunu kaydeden Hiçyılmaz, “5 ayrı toplantı salonumuz üyelerimizin hizmetine hazır haldedir. Şehir içi ve dışından gelecek misafirleri ile iş görüşmesi yapacak olan üyelerimizin Odamıza başvuruda bulunarak salon kullanımı konusunda talepte bulunması yeterlidir” diye konuştu.

Bu hizmetin Kayseri’nin ticaretine katkı sağlayacağına inandıklarını ifade eden Başkan Hiçyılmaz, “Şehrimizin ticaretinin ve özellikle de ihracat kapasitesinin artması için kurum ve kuruluşların üzerine düşeni yapması gerekmektedir. Kayseri Ticaret Odası yönetimi olarak, üyelerimize böyle bir desteği vermekten dolayı mutluluk duyuyoruz. İhtiyaç duyan tüm üyelerimizi toplantı salonlarımızdan faydalanmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
(İHA)
 
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