KTO üyelerine 50 bin adet maske dağıttı Kayseri Ticaret Odası (KTO), korona virüs salgını önlemleri kapsamında kullanılması zorunlu hale getirilen maske için yeni çalışma başlattı. Oda Yönetimi, Büyükşehir Belediyesinin de destekleriyle 50 bin adet maskeyi üyelerine ve vatandaşlara dağıttı.

17 Nisan 2020 Cuma 14:49