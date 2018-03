KTO üyelerine yurt dışı fuar desteği verecek

Fuar ziyaret desteklerine ilişkin açıklamada bulunan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Oda üyelerinin yurt içi ve yurt dışı fuarları ziyaret etmesini önemli gördüklerinin altını çizdi.Hiçyılmaz, fuarlarda üretilen ürünlerin tanıtımının yanı sıra yeniliklerin izlenebildiğini ve özellikle ihracata yönelik üretimin artması için yeni fırsatların doğduğunu kaydetti.



Oda üyelerinin yalnızca yurt içi piyasaya üretim yapan anlayışla kısıtlı kalmaması, yurt dışı piyasalarda da ürün satabilmesi için ilk adımın fuarlara katılmak olduğunu ifade eden Hiçyılmaz, üyelerin bu yöndeki girişimlerine destek olmak için ellerinden gelen tüm imkanları kullandıklarını söyledi.



Kayseri Ticaret Odası tarafından üyelere sağlanan fuar ziyareti desteklerinin Kayseri’nin ihracatının artmasına katkı sağlamak için yapıldığına dikkati çeken Hiçyılmaz, “Yeni döneme ilişkin hazırladığımız projeler arasında bulunan fuar desteklerinin kapsamının genişletilmesi konusunda yeni bir adım attık. Kayseri’nin ihracatının artmasıve ilk etapta 2 milyar doları aşması için bu desteklerin verilmesini önemli görmekteyiz. Bizler, üyelerimize yapacağımız her katkı ile aslında şehrimize ve ülkemize katkı sağlamış olmaktayız. Attığımız her yeni adım, yaptığımız her yeni iş, Türkiye’nin hedeflerine ulaşması içindir” dedi.



Yaklaşık 4 yıl önce uygulamaya koydukları yurt içi fuar desteğinin kapsamını genişlettiklerini açıklayan Başkan Hiçyılmaz, “Her üyemiz, yurt içi fuar ziyareti desteğimizden yılda iki defa faydalanabilecektir.Bu destek kapsamında, gidiş-dönüş uçakla seyahat bedelinin tamamı üyelerimize ödenecektir” diye konuştu.

Oda üyelerine yurt dışı fuar ziyareti desteği de sağlamayı hedeflediklerini ve bu konuda proje hazırladıklarını hatırlatan Başkan Hiçyılmaz, bu desteğin verilmesi noktasında hızlı davrandıklarını ve 2018 Şubat ayı itibariyle uygulamaya başladıklarını vurguladı.



Hiçyılmaz, “Her üyemiz, odamızdan destek alarak katıldığı son yurt dışı fuar ziyaretinden itibaren 4 yılda bir defa bu imkândan faydalanma hakkına sahip olacaktır. Gidiş- dönüş uçak bileti bedelinin yüzde 50’si oranında bir bedel, Odamız tarafından üyelerimize ödenecektir. Bu bedelin bin 500 TL’yi geçmemesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.



Başkan Hiçyılmaz, fuar ziyareti desteklerine ilişkin detaylı bilginin,www.kayserito.org.tr web adresinden ve Oda’nın ilgili birimlerinden alınabileceğini sözlerine ekledi.