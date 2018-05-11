KTO’da İstihdam seferberliği toplantısı

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy toplantıda yaptığı konuşmada;istihdamın önemine vurgu yaparak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen ve şehrimizin ilkine büyük katkı sağladığı ‘Milli İstihdam Seferberliği’nin ikinci fazındaki teşvikleri konuşmak için toplanmış bulunuyoruz.

Teşvikler; özellikle kadınlar, gençler ve engellilere yönelik birçok yeni düzenlemeyi içermektedir.

Şüphesiz ki; ilkinde olduğu gibi İstihdam Seferberliğinin ikincisinde de desteklerinizi esirgemeyeceksiniz. Bütün bu çalışmalar aslında daha müreffeh bir Türkiye hedefine ulaşma yolunda hem bir vatandaş hem de bir girişimci olarak üzerimize düşen mesuliyettir" diye konuştu.

Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Ayşe Ak ise; 2017 yılında başlatılan İstihdam Seferberliği'nin ilkinin toplumun tüm kesimlerinden büyük destek aldığını ve Kayseri'nin 20.000 yeni istihdamla ülke genelinde rekor kırdığını belirtti.

Ak; "Yeni dönemdeki teşviklerin; imalat ve bilişim sektörü teşvikleri, esnaflar için 'Bir senden bir benden' teşviki ve İş Başı eğitim programı ile mevcut teşviklerin devamı niteliği taşıyan teşviklerden oluştuğunu sözlerine ekledi.

Toplantıda İş ve Meslek Danışmanları Süheyla Malkoç ile Şükriye Ertosun, 2018 yılı yeni istihdam teşvikleri ile İş başı eğitim programı hakkında katılımcılara detaylı bilgiler aktardı.

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