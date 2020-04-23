KTO’da Mart ve Nisan toplantıları telekonferansla yapıldı Kayseri Ticaret Odası (KTO) Mart-Nisan ayı Meclis Toplantısı, Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle tarihinde ilk defa video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Meclis toplantısına telefonla bağlanan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Uyum içerisinde çalışmayı gerektiren bir süreçteyiz. Kayseri olarak bunu en iyi şekilde gerçekleştiriyoruz. İstikrarlı bir şekilde bu süreci devam ettirerek salgından kurtulacağız. Hepimize çok önemli görevler düşüyor. Evde kalacağız. Kurallara riayet edeceğiz” dedi.

23 Nisan 2020 Perşembe 12:41