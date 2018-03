KTO'da Seçim Savaşları

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu, “Kayseri Ticaret Odası seçim sürecine girmek üzeredir. Yönetim Kurulu üyeleri olarak demokratik bir seçim yapılması için her türlü tedbiri almış durumdayız. Seçimde kullanılacak üye listeleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından odamıza iletilmiş ve talep eden herkese 1 - 2 gün içerisinde verilmiştir. Ayrıca isteyen herkes TOBB’nin internet sayfasından kendi grubuna ait listeyi alabilmektedir. Bu günlerde yerel basında TOBB ve mevcut oda yönetiminin seçim listeleri üzerinde oynadığı şeklinde haberler çıkmaktadır. Demokratik seçim ortamından rahatsız olan kişilerin bu haberleri yaymaya çalıştığı kanaatindeyiz. Her şeyden önce listeler üzerinde odaların müdahalesi mümkün değildir. Çünkü Maliye Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu ve TOBB tarafından hazırlanan NACE faaliyet kodları sistemi güncel ve sağlıklı bir sanayi ve ticaret envanterinin çıkarılmasına yöneliktir. Yani, biz bu organizasyonun dışındayız” diye konuştu.

NACE faaliyet kodları sisteminden gurur duyulduğunu belirten Mehmetbeyoğlu, “TOBB, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın emriyle uygulamaya konulan NACE faaliyet kodları sistemi için gurur duymaktadır. Bakanlıklar uygulama sebebiyle TOBB’yi takdir etmektedirler. Durum böyleyken bu haberlerin çıkmasını büyük bir haksızlık olarak görmekteyiz. Her şeyden önce, üyelerin NACE faaliyet kodları muhasebecileri tarafından belirlenerek Maliye Bakanlığı’na bildirilmiş, oradan da TOBB’nin bilgisayar sistemine aktarılmış, faaliyet kodları mükelleflere tebliğ edilmiş ve faaliyet kodlarına göre listeler belirlenmiştir” şeklinde konuştu.