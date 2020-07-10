KTO’da Turizm Sektörü Kredileri Konuşuldu Kayseri Ticaret Odası (KTO), 40. Meslek Komitesi Otel, Lokanta, Eğlence Yerleri ve Benzeri Hizmet Firmaları üyelerine yönelik istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya konuk olan Kamu Bankaları Bölge Müdürleri, meslek komitesi üyelerine ve sektör temsilcilerine Turizm Acentelerine yönelik çıkarılan krediler ve kredi destekleri konusunda bilgiler verdi. KTO Başkanı Ömer Gülsoy, zor günlerde KOBİ’lerimizin yanında olan Kamu Bankalarına ve yöneticilerine teşekkür etti.

10 Temmuz 2020 Cuma 16:04