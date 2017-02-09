KTO’da yönetim krizi

FETÖ soruşturmalarıyla gündemden ismi hiç düşmeyen Kayseri Ticaret Odası’nda yönetim kurulu üyeleri arasında da ayrışmalar devam ediyor. Şu an 11 kişi olması gereken asil üye listesinde 10 kişi yer alıyor.Yönetim kurulu asil üyeliğinde daha önce deİlhan Miraboğlu-Bahri Coşkun,Mustafa Koyuncu- İsmail Tuna,Ahmet Mercan-Serkan Topsakal,Ferhat Akmermer- Hüseyin Cindoruk,Mesut Haskahveci -Veysel Uslu değişiklikleri yaşanmıştı.Yedek üyelikten asil üyeliğe getirilen İsmail Tuna ve Hüseyin Cindoruk da bir süre sonra istifa edenler kervanına katıldı. Bu gelişmenin ardından ise yedeğin yedeği olarak listeye Tuna’nın yerine Mustafa İçer, Cindoruk’un yerine ise Selim Merter Temtek getirilmişti.Yönetim Kurulu asil üyelerinden MÜSİAD Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu ise geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Meclis toplantısında görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Olgunharputlu’nun istifasıyla boşalan yere ise hala bir isim bulunamadı. Yedek üyeler arasında yer alan Orhan Çolakbayrakdar ile Kemal Olgaç, Olgunharputlu’dan boşalan yere geçmek istemediler.Öte yandan, FETÖ soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve soruşturması devam eden Oda Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanacak. 71 iş adamı hakkında hazırlanan iddianamede adı bulunan Hiçyılmaz silahlı terör örgütü üyesi olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet suçlarından cezalandırılması istemiyle hakim karşısına çıkacak.Ticaret odası eski yönetimindeki isimlerden gözaltına alınarak daha sonra serbest bırakılan Ferhat Akmermer, Mesut Haskahveci, yurt dışında olan İlhan Miraboğlu, belirli süre tutuklu kalan Ahmet Mercan, İsmail Tuna ve Hüseyin Cindoruk’un FETÖ/PDY davasından ötürü yargılanmaları ise devam ediyor.