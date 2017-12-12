KTO’dan İTO Başkanı Çağlar için vefat mesajı

Hiçyılmaz, başsağlığı mesajında şunları kaydetti:



“TOBB Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Odası Başkanı değerli işadamı İbrahim Çağlar’ın vefat haberini büyük bir üzüntü ile aldık. Sayın Çağlar, ticaret hayatı boyunca büyük başarılara imza atmış, sivil toplum kuruluşlarında üstlendiği görevlerle iş dünyamıza örnek olmuştur. TOBB’da özel bir yeri olan Sayın Çağlar’ın vefatı ile camiamız çok önemli bir değerini yitirmiştir. İbrahim Çağlar kardeşimizin, oda ve borsa camiasına hizmetleri ve bir işadamı olarak ülkemize katkıları unutulmayacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, camiamıza ve Türk iş dünyasına başsağlığı diliyorum.”

Kurum Haberi

