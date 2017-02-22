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KTO’dan ödüllü sosyal medya yarışması

Kayseri Ticaret Odası, yeni binasında hizmet vermeye başlamasının ardından sosyal medya üzerinde ödüllü bir yarışma başlattı.

KTO’dan ödüllü sosyal medya yarışması
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, düzenledikleri ödüllü sosyal medya yarışmasında ana hedeflerinin yeni hizmet binasının bilinirliğinin artırılması ve üyelerin binaya ilişkin görüşlerinin alınması olduğunu belirtti.
Yarışmada; katılımcıların çektikleri fotoğraflarını, #kayserikazandırır etiketi ile Instagram’da paylaşabileceklerinin ifade eden Hiçyılmaz, en çok beğeniyi toplayan fotoğrafın, iPad Air 2 ile ödüllendirileceğini kaydetti.
Yarışmaya katılmak isteyenlerin, yeni hizmet binasını konu alan, içinde veya dışında çekilmiş bir fotoğraf paylaşabileceklerini belirten Hiçyılmaz, katılımcıların daha fazla bilgi sahibi olmaları için KTO’nun sosyal medya hesaplarını da beğenmelerini ve takip etmelerini önerdi.
Başkan Hiçyılmaz, yarışmaya ilişkin koşulların www.kayserito.org.tr internet sitesinde yer aldığını ve yarışmanın 20 Mart Pazartesi günü saat 20.00’de sona ereceğini, ilerleyen günlerde de sonucun açıklanacağını ifade etti.

İHA

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