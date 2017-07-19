KTO’nun Dış Ticaret Eğitimleri başladı

Eğitim programına ilişkin açıklamada bulunan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, toplam 40 saat olarak planlanan ve 17-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek programda, 40 kursiyerin eğitim alacağını kaydetti.



Bu eğitim programı ile Kayseri Ticaret Odası üyelerinin dış ticaret elemanı ihtiyacının karşılanabilmesi ve bunun yanı sıra üniversite eğitimi almış, dil bilen bireylerin iş dünyasına kazandırılmasını amaçladıklarını ifade eden Hiçyılmaz, eğitime katılarak başarılı olan kursiyerlerin istihdamı konusunda da adımlar atılacağını, işverenler de İşbaşı Eğitim Programları kapsamında teşviklerden yararlanabileceğini söyledi.



Dış Ticaret Eğitmeni Göksel Bulut tarafından yürütülen programda; İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı hakkında Bilgilendirmenin yanı sıra, Dış Ticaret Kavramı ve Temel Esasları, İhracat Uygulamaları ve Prosedürleri, İthalat Uygulamaları ve Prosedürleri, Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları ve İhracat Teşvikleri Kapsamında Devlet Destekleri başta olmak üzere 18 ayrı konuda eğitim verilecek.



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