Küçük Esnafın Belediyeden Bir İsteği Var

Haber: İhsan Görücü



KÜÇÜK ESNAFA TÖLERANS TANINSIN

Kapalı çarşı esnafından Mehmet Özaydın Kayseri Gündem'e yaptığı açıklamada, Pazar ruhsatı ve benzer sorunları ile ilgili olarak bir çok konuda sıkıntılarının olduğunu belirterek, ”Bizler küçük esnaf olarak zar zor geçiniyoruz. Ayakta durmaya çalışıyoruz. Evimizi ailemizi geçindirmek zorundayız, dolayısıyla eve ekmek götürmeden olmuyor. Ama vergi ve ruhsat vesile edilerek zorluklar ve masraf çıkarılması bizleri mağdur ediyor. Son istenen Pazar ruhsatı mecburiyetiyle işkenceye dönüştü. çarşı esnafı adına sayın yetkililere rica ediyorum bu çile bitsin çok güç eve ekmek götürüyoruz hatta bize diğer büyük Alış veriş merkezlerinden ayrı kolaylık tanısınlar. Özellikle Pazar günü iş yeri açma ruhsatı için istenen 175 TL'yi almasalar ne olur" diyerek taleplerini dile getirdiler.

