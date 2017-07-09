Küçükbaş hayvancılıkta kan değişimi

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, kentimizde 2009 yılında uygulamaya konulan ve 5 yıl uygulanan “Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi”, yetiştiricilerden gelen yoğun istek üzere Bakanlık tarafından 2014 yılında ikinci bir 5 yıl daha uygulanmasına başlandığı bildirildi.
Ayrıca planlama dahilinde 06.07.2017 tarihinde Sivas İli Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nden 73 baş Akkaraman Irkı Kangal Tipi damızlık erkek toklu alınırken, alınan damızlık erkek tokluların Sarıoğlan, Talas, Tomarza ilçelerinde bulunan örnek yetiştiricilere dağıtıldı.
Haber: Ramazan KARAKUŞ