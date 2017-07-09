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Küçükbaş hayvancılıkta kan değişimi

​Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın “Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi” ile kırsal kesimde yetiştiricilik yapanlara istihdam oluşturmak, yetiştiricilerin elinde bulunan koyun ve keçi sürülerine yüksek vasıflı erkek damızlıkların katılımıyla kan değişimi sağlanarak işletmelerin mevcut verimliliğinin artırılması amaçlanıyor.

Küçükbaş hayvancılıkta kan değişimi

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, kentimizde  2009 yılında uygulamaya konulan ve 5 yıl uygulanan “Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi”, yetiştiricilerden  gelen yoğun istek üzere Bakanlık tarafından 2014 yılında ikinci bir 5 yıl daha uygulanmasına başlandığı bildirildi.


Ayrıca planlama dahilinde 06.07.2017 tarihinde Sivas İli Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nden 73 baş Akkaraman Irkı Kangal Tipi damızlık erkek toklu alınırken, alınan damızlık erkek tokluların Sarıoğlan, Talas, Tomarza ilçelerinde bulunan örnek yetiştiricilere dağıtıldı.


Haber: Ramazan KARAKUŞ
 
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KÜÇÜKBAŞHayvancılıkGIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
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