Kültepe Ekonomi Zirvesi önemli isimleri bir araya getirecek

Burada birbirinden önemli ve Türkiye’nin finansal olarak yükünü omuzlayan kuruluşların yetkilileri ile bir araya geleceğiz. Bu oturumdaki konuşmacılarımızdan bazılarını söylemek gerekirse Dr. Zeynel Abidin Erdem var. Erdem Holding yönetim kurulu başkanı. Aynı zamanda İspanya konsolosu ve Sudan Fahri Başkonsolosu. Sudan Cumhurbaşkanının elinden ‘Devlet Onur Nişanı’ takdim edilen bir isim. Aydın Mıstaçoğlu Bey katılacaklar. Kendileri Türkiye’nin en büyük 135. şirketi konumundalar. Kuruluşlarından biri olan Mobiltel olarak, distribütörlüklerine, Samsung, Apple, LG, HTC, Sony Mobile, Microsoft, Huawei, Lenovo, Asus, Vestel, Casper ve Blackberry markalarını katmış ve Türkiye’nin en fazla markayı bünyesinde bulunduran dağıtım şirketi olmuşlar. Keza Kibar Holding yönetim kurulu başkanı Ali Kibar Bey de katılımlarını bildirdiler. ASSAN Markası ile bilişim, lojistik, dış ticaret gibi onlarca alanda iş yapan ve yaptıkları sosyal faaliyetler ile isimlerini sıkça duyduğumuz isimlerden bir tanesidir. Son olarak ise Kayserimizin medar-ı iftiharı Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin Bey konuşmacı olacaklar. Kendileri program sürecinde yakın ilgi gösterdiler. 3. Kültepe Ekonomi zirvemizin başından itibaren hep yanımızda oldular. Malum kendileri İstikbali, Bellona gibi önemli kuruluşların başındaki isim. Bugün yurtdışına gittiğinizde çok sayıda bayilikleri sizleri karşılıyor. Bu ihracat ağını gördükçe mutlu oluyoruz. Bu gibi isimleri bir araya getirdiğimiz ve ülkemize katkı verdiğimiz için bizlerde mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı.



Ali Özcan, “3. yerli ve milli Kültepe Ekonomi Zirvesi’nde Türkiye’nin hedefleri, stratejik planları, politikaları, mevzuatları, uygulamaları ve potansiyel pazarları, sektörleri, konjonktürel gelişmeler ile yerel ve global ekonomik gelişmeler analiz etmeye gayret edeceğiz. Bu programın Kayseri’de düzenlenmesi ise ayrı mutluluk verici bir unsur. Kültepe 4.500 yıl öncesinin ticaret başşehri. Ticari yapı olarak günümüzün Hong-Kong’u durumunda olan bir yer imiş. Bunu Kültepe’de bulunan tabletlerden görebiliyoruz. Ümit ediyoruz ki yeniden bir ticari hareketliliği bu altyapı ile başlatacağız. Hem Kültepe’nin önemini anlatacak hem ticari yapısını ele alacağız” şeklinde konuştu.

