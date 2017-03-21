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Kültür mantarı yetiştiriciliği kursları başladı

Melikgazi Belediyesi Eğitim ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, üreticilere ve bağ kurmak isteyenler için kaliteli kültür mantarı üretimi teknik ve saha eğitim çalışmalar hakkında eğitim çalışmalarına başladı. 

Kültür mantarı yetiştiriciliği kursları başladı
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Melikgazi Belediyesi Eğitim ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde eğitimlere çok sayıda bölge sakinleri yoğun ilgi gösteriyor. Melikgazi Belediyesi, üretime ve üreticiye her zaman destek olduğunu tüketimde büyük pazarı olan Kültür Mantarcılığı piyasada büyük ve önemli bir yer tuttuğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Fidanlığında son 4 yıldır bu tür kursun açıldığını ve şu anda birçok üreticinin Pazar da yer aldığını söyledi.

Ziraat mühendisleri tarafından verilen eğitime her yaş grubundan kursiyerin başvuruda bulunduğu ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, üretilen kültür mantarı ile hem ekonomiye, hem tarıma hem de istihdama katkı sağladıklarını kaydetti.

Kültür mantarcılığı ile ilgilenen veya yeni üretim tesisi kurmak isteyen üreticilere önce teorik sonra uygulamalı eğitim verildiğini açıklayan Başkan Memduh Büyükkılıç, kurslarda kaliteli mantar üretme teknikleri, mantar tesis tekniği, üretim de ışık ve nem ve terbiye sistemleri en ince ayrıntısına kadar anlatıldığını sözlerine ekledi.
İHA
 

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KÜLTÜR MANTARIKayseri
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