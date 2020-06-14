KumsMall Kurban Bayramı öncesi açılacak mı? Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sokağa çıkma kısıtlamalarında sürdürdüğü hafta sonu asfalt çalışmaları incelemelerini sürdürerek, Mobilya Kent’te açılmaya hazırlanan Orta Anadolu’nun ve Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezlerinden birisi olacak KumsMall AVM bölgesinde, Büyükşehir ekipleri tarafından yapılan asfaltlama çalışmaları ile merkezdeki son hazırlıkları yerinde inceledi.

14 Haziran 2020 Pazar 12:50