KUMTEL’de toplu sözleşme sevinci

Taraflarca yapılan mutabakata göre 2 yıllık dönemde ücretlere 1. yıl yüzde 15, 2. yıl asgari ücrete gelen artış oranı kadar ücret artışı sağlandı. Sosyal yardımlarda 1. yıl yüzde 12, 2. yıl yüzde 10 oranında artış yapıldı. Ayrıca üyelere yılda 1 ton ithal linyit kömür ve Ramazan iaşesi verilmeye devam edilecek.







Çelik-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Celalettin Korkmazyürek, 40 gündür devam eden toplu iş sözleşmesinin her iki tarafı da memnun edecek bir sonuçla bitmesinin son derece sevindirici olduğunu ifade ederek şunları belirtti;

“Yapılan sözleşme günümüz şartlarının en iyilerinden birisi oldu. Üyelerimizin de memnun olduğu bir sözleşme imzaladık. Bu konuda bizlere anlayış gösteren işverene teşekkür ederiz. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bundan sonra da işçilerimiz aldığı ücretin karşılığını çalışarak, daha fazla üreterek verecekler. KUMTEL işyerini şimdikinden çok daha ileri taşımak için, çalışanlar olarak ellerinden geleni yapmaya devam edecekler. Yapılan sözleşmenin memleketimize, şehrimize, işyerimize ve işçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum”

Kurum Haberi



