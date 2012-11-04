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KURBAN BAYRAMI BALIK SATIŞLARINI VURDU

Kayseri’de, balık satıcıları Kurban Bayramının ardından balık satışlarının düştüğünü belirtti.

KURBAN BAYRAMI BALIK SATIŞLARINI VURDU

Balık satışı yapan Hakan Yıldırım, “Kurban bizi her sene etkiliyor. Bu, en fazla yaklaşık bir hafta sürüyor. Daha sonra, vatandaşlar tekrar balığa yöneliyorlar. Talep artıyor. Kurbana 2 hafta kala, fiyatlarda düşüş oluyor. Kurbandan sonra, fiyatlarda pek bir değişiklik olmuyor. Aksine, biraz daha yükselme oluyor. Ama bu sene, 2-3 senedir olmayan çinekop, palamut ve lüferde bir patlama var. Aşırı bir bolluk var. Palamut’un tanesini, kurbandan önce 3 TL’ye satıyorduk. Şuan palamut biraz zamlandı ama bitmek üzere. Daha sonra Çinekop, Lüfer, Kefal ve Hamside bolluk olur. Hamsi, geçen seneye göre çok ucuz. Şuan hamsiyi 5 TL’ye satıyoruz. Karadeniz hamsisi daha yeni çıkmaya başladı. Karadeniz hamsisi tam olarak çıktıktan sonra fiyatlar 3 TL’ye kadar düşer” ifadelerini kullandı.

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