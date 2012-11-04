Balık satışı yapan Hakan Yıldırım, “Kurban bizi her sene etkiliyor. Bu, en fazla yaklaşık bir hafta sürüyor. Daha sonra, vatandaşlar tekrar balığa yöneliyorlar. Talep artıyor. Kurbana 2 hafta kala, fiyatlarda düşüş oluyor. Kurbandan sonra, fiyatlarda pek bir değişiklik olmuyor. Aksine, biraz daha yükselme oluyor. Ama bu sene, 2-3 senedir olmayan çinekop, palamut ve lüferde bir patlama var. Aşırı bir bolluk var. Palamut’un tanesini, kurbandan önce 3 TL’ye satıyorduk. Şuan palamut biraz zamlandı ama bitmek üzere. Daha sonra Çinekop, Lüfer, Kefal ve Hamside bolluk olur. Hamsi, geçen seneye göre çok ucuz. Şuan hamsiyi 5 TL’ye satıyoruz. Karadeniz hamsisi daha yeni çıkmaya başladı. Karadeniz hamsisi tam olarak çıktıktan sonra fiyatlar 3 TL’ye kadar düşer” ifadelerini kullandı.
KURBAN BAYRAMI BALIK SATIŞLARINI VURDU
Kayseri’de, balık satıcıları Kurban Bayramının ardından balık satışlarının düştüğünü belirtti.
04 Kasım 2012 Pazar 13:08
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