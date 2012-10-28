Kurban Satıcıları Memnun Kalmadı

Horsana Çayırı'nda bulunan kurban satış yerinde hayvanlarını satamayan vatandaşlar, evlerinin yolunu tuttu. Bayramın 3'üncü gününde müşterinin gelmediğinden ve kurbanlıkları satamadıklarından yakınan kurban satıcıları, pazar yerinden ayrılmaya başladı.
Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde müşteri kalmadığını söyleyen satıcılar, kurbanlıkların piyasanın altında satıldığını söyledi. Kurban satıcılarından Ali Kaya, "500 liraya aldığımız malı 300 liraya sattık. 55 bin liraya mal ettiğimiz hayvanlardan para kazanamadık. Elimde 15 tane koyun kaldı" dedi.
Kurbanlıkları satamayan satıcılar, kurbanlıkları kamyonlara yükleyerek evlerinin yolunu tuttu.
Horsana Çayırı'nda bulunan kurban satış yerinde hayvanlarını satamayan vatandaşlar, evlerinin yolunu tuttu. Bayramın 3'üncü gününde müşterinin gelmediğinden ve kurbanlıkları satamadıklarından yakınan kurban satıcıları, pazar yerinden ayrılmaya başladı.
her zaman vatandasi kandiramazsiniz uyanik esnaf yaziklar olsun size