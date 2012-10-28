Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kurban Satıcıları Memnun Kalmadı

Kurban Bayramı'nda hayvanlarını satabilmek için kurban pazarına gelen satıcılar, umduklarını bulamadı ve kurbanlıkları satamadıkları için yakındı.

Kurban Satıcıları Memnun Kalmadı

Horsana Çayırı'nda bulunan kurban satış yerinde hayvanlarını satamayan vatandaşlar, evlerinin yolunu tuttu. Bayramın 3'üncü gününde müşterinin gelmediğinden ve kurbanlıkları satamadıklarından yakınan kurban satıcıları, pazar yerinden ayrılmaya başladı.
Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde müşteri kalmadığını söyleyen satıcılar, kurbanlıkların piyasanın altında satıldığını söyledi. Kurban satıcılarından Ali Kaya, "500 liraya aldığımız malı 300 liraya sattık. 55 bin liraya mal ettiğimiz hayvanlardan para kazanamadık. Elimde 15 tane koyun kaldı" dedi.
Kurbanlıkları satamayan satıcılar, kurbanlıkları kamyonlara yükleyerek evlerinin yolunu tuttu.

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
kara bekir 5 yıl önce

her zaman vatandasi kandiramazsiniz uyanik esnaf yaziklar olsun size

Cevapla
Beğenmedim! (0)