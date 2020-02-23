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Kurmel Şirketler Grubu’ndan Saray Halı açıklaması

Kurmel Şirketler Grubu, Saray Halı ve Saray Tarım A.Ş.’nin konkordato talebi ve devamındaki süreç hakkında yazılı bir açıklama yayımladı.

Kurmel Şirketler Grubu’ndan Saray Halı açıklaması

Şirketin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kurmel Şirketler Grubu, 70 yılı aşkın süredir başta madencilik olmak üzere, gayrimenkul, halı, tarım ve hayvancılık sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Grubumuz bünyesinde yer alan Saray Halı ve Saray Tarım A.Ş.; Ekonomik şartlar gereği 04.11.2018 tarihinde  konkordato talebinde bulunmuş, böylelikle şirketlerimiz faaliyetlerinin dolayısıyla üretim ve istihdamın devamlılığını sağlamış ve en önemlisi de alacaklılarımızı güvence altına almıştır.

Başta şirketlerinizin kurucusu Kurmel Grup Yönetim Kurulu Onursal Başkanımız Necati Kurmel olmak üzere şirket ortaklarımızın da büyük destekleri ile konkordato süresi dolmadan, vadesi geçmiş olup olmadığına bakılmaksızın, tüm ticari borçlarımız ödenmiştir. Finans sektörüne olan borçlarımızın da vadesi gelenlerinin tamamı ödendiği gibi yakın gelecekte vadesi gelecek olanlar dahi ödenmiş ve/veya yapılandırılmıştır. Ayrıca yapılandırılan tüm borçlarımızın misliyle teminat altına alınması gerçekleştirilmiştir. An itibariyle vadesi gelmiş ve/veya teminatlandırılmamış herhangi bir borcumuz da kalmamıştır. 

Konkordatodan çok kısa sürede çıkmamızda katkılarını esirgemeyen, tüm iş ortaklarımıza, ticari partnerlerimize ve değerli çalışanlarımıza destek, güven ve anlayışları için gönülden teşekkür ederiz.
Kurmel Grup olarak ilk günkü heyecanla ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğimizi mutlulukla kamuoyuna bildiririz. Saygılarımızla.”
 

Kurumsal

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