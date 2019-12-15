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Kuruyemişe ‘Yılbaşı’ zammı

Kayseri’de yaklaşan yılbaşı öncesinde kuruyemiş ürünlerinin fiyatlarında yüzde 30 civarında artış yaşandı.

Kuruyemişe ‘Yılbaşı’ zammı
Yılbaşı akşamlarının vazgeçilmez yiyecekleri arasında yer alan kuruyemişe, yılbaşı öncesinde zam geldi. Geçen yıla oranla fiyatlarında yüzde 30 civarında artış yaşanan kuruyemiş ürünleri hakkında bilgiler veren kuruyemişçi Arif Cankı, “Yaklaşan yılbaşı öncesinde işlerimizde yüzde 20 gibi bir artış var. Bu hem bizim için hem de toplumdaki alım gücünü gösterdiği için sevindirici bir haber. Fakat bir üzücü haberimiz var. Kuruyemiş fiyatları geçen seneye oranla yüzde 30 gibi bir yükselme oldu. Bunların en başında Antep fıstığı gelmektedir. Antep fıstığı geçen sene 60 TL’ye satılırken, bu sene 94 TL’leri buldu. Hem kuraklıktan hem mahsul azlığından hem de diğer ekonomik faktörlerden dolayı yükselme yaşanıyor. Fiyatlara zam gelmesi hem alım gücünü düşürüyor hem de bizi ve müşterilerimizi ikinci kategorilere düşürüyor” ifadelerini kullandı. 
 
 

İHA

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