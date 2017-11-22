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LPG'ye zam geliyor

PUİS'ten yapılan açıklamaya göre, LPG'ye bu gece yarısından itibaren 5 kuruşluk zam bekleniyor.

LPG'ye zam geliyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamada, "23 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere LPG'de 5 kuruş artış bekleniyor. Motorinde ise 22-23 Kasım tarihleri arasında fiyat değişikliği beklenmiyor" ifadesi kullanıldı.



KASIM AYINDA 7 KURUŞ ZAM YAPILMIŞTI

LPG fiyatlarına kasım ayı başında da 7 kuruşluk bir zam yapılmıştı. Zammın ardından  İstanbul'da otogaz fiyatları ortalama 3,45 TL seviyelerine yükselecek.



TÜRKİYE'DE KAÇ TANE LPG'Lİ ARAÇ VAR?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun ( TÜİK) verilerine göre, 2017 yılının  Eylül sonu itibarıyla  Türkiye'deki araç sayısı, 21 milyon 940 bin 757 oldu. Bu araçların yüzde 54'ünü, otomobiller oluşturdu.

11 milyon 846 bin 85 otomobilin yüzde 38,6'sının LPG'li, yüzde 34,9'unun dizel ve yüzde 26,1'inin benzinli olduğu kaydedildi.

TÜİK istatistiklerine göre  Türkiye'de 4.5 milyondan fazla LPG'li araç bulunuyor. (SON DAKİKA.COM)

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b k 4 ay önce

hepinizi Allaha havale ediyorum zam yapmakta geç kaldınız lpg ye elinizi vijdanıza koyun lpg zam gelince tüpe de zam geliyor bu fakir fukara ne yapacak nasıl geçinecek acaba

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