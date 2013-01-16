Maaş Bordrolarını Yaktılar

Meydan Parkı önünde yaptıkları gösteride memura 2013 yılı için verilen yüzde 3+3 zammını protesto eden Türkiye Kamu-Sen Kayseri İl Temsilcisi Ali Benli, “Her zaman kamu çalışanlarının ve emeklerinin yanında olan Türkiye Kamu-Sen haksızlık karşısında susmamaya, hakkı tutup kaldırmaya devam edecektir” diye konuştu.

Benli, “Aldatma, kandırma anlayışından asla vazgeçmeyen AKP hükümeti ve yetkilileri, her fırsatta ‘kamu çalışanlarını, enflasyona ezdirmedik’ aldatmacasına sarılmaktadırlar. Hükümetin enflasyonu ile vatandaşın enflasyonu arasında dağlar kadar fark olduğuna şahit olduk. Hükümetin tespit ettiği enflasyon, her ne hikmetse hiçbir zaman yüzde 10’u geçmemektedir” ifadelerini kullandı.

Sendika olarak hükümetten taleplerini sıralayan Benli, “Ek ücretlerin, emekli aylıklarına dahil edilmesi, fazla mesai ücretlerinin 2013 yılında da ödenmesi, kamuda uygulanan personel statüleri sebebiyle ortaya çıkan ücret adaletsizliğinin giderilmesi, kamu çalışanlarını ve emeklilerini bir bütün olarak görüp ayrımcılık yapılmamasını istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Benli son olarak, “Kamu çalışanlarının, emeklilerin ve toplumun bütün kesimlerinin mutlu, huzurlu, güven içinde yaşayabilecekleri bir hayat standardına kavuşturulması, hükümetin en önde gelen görevlerinden biridir. AKP hükümetini görevi layıkıyla yapmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Benli ve sendika üyeleri, maaş bordrolarını yakarak yapılan zammı protesto etti.