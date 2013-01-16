Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Maaş Bordrolarını Yaktılar

Türkiye Kamu-Sen Kayseri İl Temsilciliği yaptıkları gösteride memura yapılan zammı protesto etti ve maaş bordrolarını yaktı.

Maaş Bordrolarını Yaktılar
Meydan Parkı önünde yaptıkları gösteride memura 2013 yılı için verilen yüzde 3+3 zammını protesto eden Türkiye Kamu-Sen Kayseri İl Temsilcisi Ali Benli, “Her zaman kamu çalışanlarının ve emeklerinin yanında olan Türkiye Kamu-Sen haksızlık karşısında susmamaya, hakkı tutup kaldırmaya devam edecektir” diye konuştu.
Benli, “Aldatma, kandırma anlayışından asla vazgeçmeyen AKP hükümeti ve yetkilileri, her fırsatta ‘kamu çalışanlarını, enflasyona ezdirmedik’ aldatmacasına sarılmaktadırlar. Hükümetin enflasyonu ile vatandaşın enflasyonu arasında dağlar kadar fark olduğuna şahit olduk. Hükümetin tespit ettiği enflasyon, her ne hikmetse hiçbir zaman yüzde 10’u geçmemektedir” ifadelerini kullandı.
Sendika olarak hükümetten taleplerini sıralayan Benli, “Ek ücretlerin, emekli aylıklarına dahil edilmesi, fazla mesai ücretlerinin 2013 yılında da ödenmesi, kamuda uygulanan personel statüleri sebebiyle ortaya çıkan ücret adaletsizliğinin giderilmesi, kamu çalışanlarını ve emeklilerini bir bütün olarak görüp ayrımcılık yapılmamasını istiyoruz” açıklamasında bulundu.
Benli son olarak, “Kamu çalışanlarının, emeklilerin ve toplumun bütün kesimlerinin mutlu, huzurlu, güven içinde yaşayabilecekleri bir hayat standardına kavuşturulması, hükümetin en önde gelen görevlerinden biridir. AKP hükümetini görevi layıkıyla yapmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.
Konuşmanın ardından Benli ve sendika üyeleri, maaş bordrolarını yakarak yapılan zammı protesto etti.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.