Maaş hakkı kazanan babaanneler açıklandı

"Türkiye'nin güçlü büyümesinden rahatsızlık duyuyorlar"

"İnsanı kandırma niyetiyle sığ, yalan cümleler söyleniyor"

Büyükanne projesinde hak kazananlar açıklandı

'4 milyon emekli promosyon aldı'

'Kayıt dışında hedef yüzde 25'lere indirebilmek'

(AA)'na konuk oldu.Müezzinoğlu, "Almanya, Hollanda ve diğer Avrupa ülkelerinin büyük bir kısmı, Türkiye'nin güçlü büyümesinden ve gelişmesinden son dönemde ciddi rahatsızlık duyuyor. Bunu özellikle 2013 Gezi olaylarından itibaren çok net gözlemleyebiliyoruz. Türkiye aleyhine olabilecek bütün gelişmelerin arkasında ya destekçi olarak var ya organizatör olarak var." diye konuştu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, "Almanya, Hollanda ve diğer Avrupa ülkelerinin büyük bir kısmı, Türkiye'nin güçlü büyümesinden ve gelişmesinden son dönemde ciddi rahatsızlık duyuyor. Bunu özellikle 2013 Gezi olaylarından itibaren çok net gözlemleyebiliyoruz. Türkiye aleyhine olabilecek bütün gelişmelerin arkasında ya destekçi olarak var ya organizatör olarak var." diye konuştu.Müezzinoğlu, Kılıçdaroğlu'nun seçilme yaşının 18'e düşürülecek olmasıyla ilgili eleştirileri hakkında şunları söyledi:"Burada resmen insanı kandırma niyetiyle sığ, yalan cümleler söyleniyor. Bir defa kim olursa olsun, ister milletvekili, ister cumhurbaşkanı, ister başbakan, ister bakanın yaşını ve gününü doldurmadan emekli olma şansı yok. İlk defa milletvekili olacaklar için de asla 60 yaşından önce erkekleri, 58 yaşında önce de kadınları emekli yapmayan bir sistemimiz var."Bakan Müezzinoğlu, "Biz AK Parti olarak şunu diyoruz, 18 yaşında seçme hakkını verdiysek, seçilme hakkını da verelim. Biz buradan istiyoruz ki Recep Tayyip Erdoğanlar çıksın. Ama onlar korkuyor Kılıçdaroğulları çıkacak diye. O korku dolayısıyla gençlere 'Ey genç kendini inkar et, hayır de' diyor. Niye kendini inkar etsin? İster siyasetçi olur, ister olmaz. Hakkını cebine koysun. Hakkını niye Kılıçdaroğlu'nun cebinde tutuyor ki." dedi.Müezzinoğlu, "Yanlış, artık kelime tam oturuyor, resmen bilerek söylüyor. Sayın Kılıçdaroğlu burada kesinlikle bilerek duygu sömürüsü ve istismar yapıyor ama bu kadar yalanla bir yere varılmaz." diye konuştu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, "Büyükanne Projesi"nde maaş almaya hak kazananları açıkladı. İsimlerin yer aldığı liste, Çalışma Bakanlığının internet sitesinde yayımladı.Müezzinoğlu, "Asgari ücretin üçte biri gibi bir rakamı büyükanneye uygun gördük. Bu bir emek hakkı değildir. Bu bir ödül, ikramiye, destektir." ifadelerini kullandı.Bakan Müezzinoğlu, şu ana kadar 4 milyonun üzerinde emeklinin banka promosyonu aldığını söyledi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, kayıt dışı istidam oranı hakkında, "İlk hedefimiz bunu yüzde 25'lere indirebilmek. Bu konuda çok yönlü bir kampanya için hazırlık yapıyoruz." dedi.Müezzinoğlu, TÜİK'in açıkladığı Aralık ayı işsizlik oranlarıyla ilgili, "Belki 2017'nin Ocak rakamı da işsizlik oranı anlamında çok hafif bir artışı getirebilir. Ama 2017'nin Aralık ayında, çok rahatlıkla söylüyorum, bu performansımızı sürdürerek işsizlik oranı mutlaka ama mutlaka tek haneli rakama inecek, yüzde onların altına inecek." ifadelerini kullandı.