Macaristan'da Kayseri rüzgarı

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Kiss Gábor ve Türk Macar İşadamları Derneği Başkan (TÜMİŞAD) Başkanı, Macaristan'ın Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz, Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri heyeti, Macaristan seyahati kapsamında kardeş şehir Miskolc temaslarına Borsod Abauj Zeplen Bölgesi Hükümet Temsilcisi Vali Demeter Ervin'i ziyaret ederek başladı.



Vali Demeter Ervin, ''Kayseri heyetini Miskolc'de görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Türkiye'nin güzel ve tarihi şehirlerinden Boğaz'ın incisi İstanbul ve Tekirdağ'da bulundum. Her Türkiye'ye gelişimde büyük heyecan ve mutluluk hissediyorum'' dedi.



KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ise ''Kardeş şehrimiz Miskolc'de olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Macaristan ile var olan işbirliğimizi artırmak, güçlendirmek ve Kayserili Ravaber şirketimizin Miskolc'deki yeni yatırımını yerinde görmek incelemek, destek olmak ve hayırlı olsun dileklerimizi iletmek istedik. Ayrıca sizleri tarih ve sanayi şehri Kayseri'ye davet ediyoruz'' diye konuştu.



Fahri Konsolos Osman Şahbaz da, '' Miskolc'a her ziyaretimde kendimi dostlarımın yanında evimde hissediyorum. Kayseri'den gelen işadamlarımız arasında Miskol'de farklı alanlarda yeni yatırım düşünenler bulunuyor. Kayseri'mizin meşhur mantısını Kayseri'de veya Miskolc'de yedirmek istiyoruz. Bu vesileyle en kısa zamanda sizleri Kayseri'de misafir etmek istiyoruz'' dedi.



Kayseri heyeti ardından Miskolc Belediye Başkan Yardımcısı Pfliegler Péter'i ziyaret etti. Belediye Meclis salonundaki toplantıda ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin daha da güçlendirilmesi üzerinde duruldu. Toplantıda Borsod Abauj Zeplen Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bihall Tamás'da hazır bulundu.



KAYSO Başkanı Mehmet Büyükelçisi Miskolc ile kardeş şehir görüşmelerinin 2012 yılında Macaristan'ın Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz'ın gayretli girişimi ve dönemin İstanbul Başkonsolos'u Kiss Gábor'un çalışmaları ile başladığını belirterek, 5 Ocak 2013 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımı ile Milskoc Belediye binasında kardeş şehir protokolünün imzalandığını anımsattı.



Başkan Büyüksimitçi, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in de 5 Ekim 2017 tarihinde Miskolc'u ziyaret ettiğini belirterek kendilerinin de 17 kişilik sanayici grubu ve TÜMİŞAD Başkanı Osman Şahbaz ile ilişkilerin devamı adına bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.



“Kayseri'ye yatırım yapmaya davet ediyorum”

Fahri Konsolos Osman Şahbaz ise buradaki konuşmasında 6 yıldır iki dost ve kardeş millet arasındaki ilişkilerin güçlenmesi için çalışmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu gayretlerin ilk meyvesinin Kayseri'den gelen güçlü bir işadamı yatırımcısı olduğunu kaydetti.



Avrupa'nın güvenilen köklü dost ülkesi Macaristan'a geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Çin, Güney Kore, Japonya ve Türkiye'den 96 yeni yatırımcı ile birlikte 3,5 milyar Euro'luk yatırım yapıldığını dile getiren Şahbaz, “Biz de Macar işadamlarımızı da yakın işbirliğimizin ve güvenin sembolü olarak Kayseri'ye yatırım yapmaya davet ediyoruz. Yakın işbirliğimiz bölgesel ve uluslararası barış adına da çok büyük öneme sahip. El ele vererek yeni projelerle ikili ticaretimizi hak ettiği yere taşıyacağız'' dedi.

Miskolc şehrinde belediyenin yönetimindeki altyapı yatırımları ve birçok hizmetleri hazır Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulunan Kayseri heyeti arsa fiyatları, yatırımlar, destekler ve teşvikler hakkında da bilgi aldı. Heyet ayrıca KAYSO üyesi Ravaber şirketinin Miskolc Alsózsolca'deki yatırımını yerinde görerek, firma yöneticisi Harun Hasyüncü'ye ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti.



Kayserispor forması hediye edildi



Macaristan'ın Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz, Vali Demeter Ervin, Belediye Başkan Yardımcısı Pfliegler Péter ve Borsod Abauj Zeplen Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bihall Tamás'a Kayserispor forması hediye etti.



Kurum Haberi





