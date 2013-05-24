Madencilere Teşvik Dopingi

Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından yapılan açıklamada, ''Yeni teşvik sistemini oluşturan, 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe koyulan, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararın 17.maddesinin g fıkrası gereğince, Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları öncelikli yatırım konuları arasındadır ve hangi bölgede olursa olsun 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilir. Ancak bu yatırımlar, 6'ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabidir. Bölgemizde bulunan Sivas ve Yozgat illerinde maden çıkarma veya işlemeye yönelik bir yatırımın bölgesel teşviklerden faydalanabilmesi için asgari 500 bin TL yeterli olmaktadır. Kayseri’de yatırım yapılması durumunda asgari 1 milyon TL’lik bir yatırım gereklidir'' denildi.

Bölgenin madencilik üzerine alt yapısı düşünüldüğünde yeni teşvik sisteminin çok cazip imkanlar sunduğu vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

''Madencilik kapsamında blok mermer çıkarılması, traverten çıkartılması ve işlenmesi gibi alanlar da bu kapsamda bölgesel desteklerden faydalanabilmektedir. Destek yalnızca maden çıkarma olarak düşünülmemelidir. Maden çıkaran bir firma, çıkardığı madenlere değer katabileceği bir makine alımında da bu destekten faydalanabilir.

Örnek olarak; şartların tutması durumunda 500 bin TL yatırım yapan bir yatırımcı için işletme döneminde yatırımının 250 bin TL’lik kısmını kurumlar vergisinden, 90 bin TL’lik kısmını da KDV istisnası olarak geri alması mümkün olabilmektedir.

İşletme dönemi desteği olan yatırım teşvikleri, işletmenin kurulduğu ilk yıllarda yatırımcıya yatırımının büyük bir kısmının geri dönmesini sağlamaktadır. Yatırım teşvik belgesi alınması işlemlerinde herhangi bir yarış bulunmamaktadır. Şartları sağlayan her yatırımcı, yatırım teşvik belgesi alabilmektedir. Bölgemize yatırım yapmayı düşünen tüm yatırımcıları, Yeni Teşvik Sistemi, Ajansımız hibeleri ve diğer tüm kamu teşvik ve hibeleri ile uygun yatırım alanları konularında bilgilendirmek için Ajansımıza bekliyoruz. Ajans irtibat bilgileri www.oran.org.tr sitemizden öğrenilebilir.''