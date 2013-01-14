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Makro Market Toki'de Açıldı

Kayseri Valisi Şerif Yılmaz, TOKİ bölgesinde gerçekleştirilen Makro Marketin açılışında yaptığı konuşmasında, “Kayserili hemşerilerimizin yatırım yaparak istihdam sağlamalarını temenni ediyorum” dedi.

Makro Market Toki'de Açıldı
TOKİ bölgesindeki marketin açılışına Vali Şerif Yılmaz, AK Parti Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Müftüsü Ali Maraşlıgil ve çok sayıda davetli katıldı.
Açılıştan önce çocuklarla bir süre sohbet eden Vali Şerif Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, “İlimiz devamlı gelişmektedir. Bu bölgemiz de yeni gelişen bir yerimiz. Ülkemiz, uluslar arası camiada her gün biraz daha öne çıkıyor. Ekonominin canlı olması Ülkemizin gelişmesi açısından önemlidir. Kayserili hemşerilerimizin, ilimize yatırım yaparak insanımıza iş imkanı sağlamalarını temenni ediyor, açılışını yaptığımız marketin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Milletvekili Ahmet Öksüzkaya ise yaptığı konuşmada, “Bizim artık sınırları aşarak dünya düzeyinde ticaret yapmamız gerekiyor. Bunu da başaran işadamlarımız var. Marketin hayırlı olmasını diliyorum”diye konuştu.
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yusuf 3 yıl önce

servis arabaniz dokuluyor birde ulusal marketiz diye ovunmeyin

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