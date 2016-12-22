Mali müşavirler sistem yoğunluğuna isyan etti Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Anfer Yılmaz, işverene verilecek olan 50 bin TL’lik Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği’ işlemlerinde yaşanan sistemsel sorunlarda, bankalar ve KOSGEB tarafından işverenle karşı karşıya getirildiklerini söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın açıkladığı Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği’nin ülkenin içinden geçtiği süreçte olumlu bir adım olacağını düşündüklerini belirten Başkan Anfer Yılmaz, KOSGEB’de yaşanan sistemsel sorunlardan dolayı mali müşavirlerin sıkıntı yaşadığını ifade etti. Başkan Anfer Yılmaz, "KOSGEB aracılığıyla 50 bin TL’lik kredinin işletmelerimize verileceği duyuruldu. Ancak KOSGEB üzerinden başvurular başladıktan hemen sonra sistem kilitlenmeye başladı. Olan mali müşavirlere oldu. Ülkemiz, vatanımız için mali müşavirler olarak ne gerekiyorsa hizmete hazırız. Ancak yapamayacağımız şeyleri yapabilecekmişiz gibi gösterip işverenle meslek mensuplarını karşı karşıya getirmeleri çok hoş olmadı." dedi.



Bankacılar işverenle mali müşaviri karşı karşıya getiriyor

Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteğinden en avantajlı çıkacak kurumun bankalar olmasına rağmen, elini taşın altına yeterince koymadığını belirten Başkan Anfer Yılmaz, "Faizsiz kredi deniyor ama bunu bankalar karşılamıyor, devletimiz karşılıyor. Bankalara faiz ödemesini de devletimiz yapıyor. Milletimizi can suyu olarak verilen bu kredide kazanan taraf bankalar. Burada bankacıların bir kaybı yok, aksine kazancı var. Ancak bankacılar başvuru yapmak isteyenleri mali müşavirlerinizin girmesi gerekiyordu şeklinde yönlendiriyor. Ama mali müşavirler ne yapsın, sistem kilitli." diye konuştu.



Meslek mevzuatımızda böyle bir görev tanımı yok

Başkan Anfer Yılmaz, mali müşavirlerle ilgili 3568 sayılı meslek mevzuatında, KOSGEB sistemine giriş yapmak gibi bir görev tanımının bulunmadığını da vurguladı. Buna rağmen işverenlere yardımcı olmak için gayret ettiklerini dile getiren Başkan Anfer Yılmaz, "Meslek mensuplarımız Türkiye ekonomisinin dişlisini çeviriyor. Akademik bir odayız. Bütün bunlar göz önüne alınarak, işverenlerle karşı karşıya getirilmekten şikayetçiyiz. Bankaları özellikle kınıyoruz. Çok doluyuz. Kredinin faizlerini kendileri alıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi finans sektörü para kazanacaksa biraz taşın altına elini soksun. Ya da burada bir oda var, bizimle doğrudan muhatap olsunlar. Krediler açıklanmadan önce bizden görüş alabilirlerdi. Ortak bir çare bulunabilirdi. KOSGEB’in yaşadığı sıkıntının dönemsel olduğunu biliyoruz. Elbette bunun için kısa süreliğini eleman istihdam edemezler. Ama onlar da işverenleri mali müşavirlere yönlendirmeyi bıraksınlar lütfen. Biz zaten elimizden geldiği kadar, vatanımızı, milletimizi sevdiğimizden dolayı görevimiz olmamasına rağmen işverene yardımcı olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İHA

