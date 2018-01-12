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Maliye Bakanlığı'ndan tapu uyarısı

Maliye Bakanlığı, evin değerinden daha düşük gösterenlere karşı bir seferberlik başlattı.

Maliye Bakanlığı'ndan tapu uyarısı

Maliye Bakanlığının tapu ile ilgili yeni bir uygulaması var. Bu uygulamaya göre,  ister nakit, ister krediyle olsun ev sahibi olan vatandaşların gayrimenkullerini gerçek bedelinden beyan edilmesi isteniyor. Aksi takdirde alınan cezayla yüksek bir faturayla baş başa kalınabiliyor.

Maliye Bakanlığı'ndan tapu uyarısı

EVLERİN GERÇEK DEĞERİ MERCEK ALTINDA

Maliye Bakanlığı, harçlarn yanı sıra evlerin gerçek değerini mercek altında aldı. Ev sahibi olanları fatura alınması konusunda da uyaran Maliye Bakanlığı, yetkisiz kişilere de dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Maliye Bakanlığı'ndan tapu uyarısı

5 YILLIK SÜREYE DİKKAT

Ev alındıktan sonraki ilk 5 yılda evin satılması söz konusu olursa satın alınan evin değeri artar (değer artış kazancı). Evden elde edilen kârdan ise vergi ödeniyor. 5 yıl sonrasında ise bu muafiyet azalıyor. Ancak kredi kullanıldıysa ve kiraya çıkıldıysa vergiden bir düşme talep edilebiliyor. (ensonhaber.com)

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