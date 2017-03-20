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Maliye Bakanlığından dolandırıcılık uyarısı

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, MASAK incelemesi gerekçesiyle vatandaşlardan para talep edilmesi hakkında, "Dolandırıcılık amacıyla yapıldığı anlaşılan bu tür girişimlere, vatandaşlar hiçbir şekilde itibar etmemelidir." denildi.

Maliye Bakanlığından dolandırıcılık uyarısı
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Maliye Bakanlığınca, bazı şahısların Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) adını kullanarak ya da inceleme iddiasıyla dolandırıcılık girişiminde bulunduklarının anlaşıldığı, para ve benzeri talepte bulunan bu kişilere hiçbir şekilde itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı şahısların vatandaşları telefonla arayarak, adlarının MASAK incelemesinde geçtiğinden bahisle MASAK’taki işlerini halledebilecekleri yönünde vaatlerde bulunmak suretiyle para veya sair menfaatler talep ettikleri, bazı şahısların da kendilerini Kurulun denetim elemanı olarak tanıtarak benzer talepte bulundukları duyumlarının alındığı kaydedildi.

Dolandırıcılık amacıyla yapıldığı anlaşılan bu tür girişimlere, vatandaşların hiçbir şekilde itibar etmemeleri gerektiği vurgulanan açıklamada, bu şekilde talepte bulunulduğu durumlarda Maliye Bakanlığına bilgi verilmesi halinde yetkili makamlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılacağı belirtildi. Açıklamada, "Vatandaşlarımız bu tür durumlar ile karşılaşmaları halinde yetkili emniyet makamlarına veya cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunabilir." ifadelerine yer verildi.
AA
 

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Anahtar Kelimeler:
MALİYEDolandırıcılık
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