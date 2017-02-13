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Manavlar komisyonculardan dertli

Kentte manavlık yapan bir çok esnaf, sattıkları ürünlerin kendi dükkanlarına gelene kadar 5 el değiştirdiğini ve bu durumun ürünlerin fiyatlarını artırdığını söyledi.

Manavlar komisyonculardan dertli
Ülke genelinde etkili olan soğuk hava ile don olayları sebze ve meyve fiyatlarını da vurdu. Kentte manavlık yapan Yunus Eren isimli esnaf, satılan ürünlerin kendi tezgahına gelene kadar 5 elden geçtiğini söyleyerek, bunun da fiyatları artırdığını kaydetti.
Eren, "Sebze, meyve fiyatları uçuk. Biber 7 TL, her zaman 7 TL değil ama illaki uçuk. Bin 300, bin 400 TL’ye çalışan insanların alma gücü çok düşük. Salatalık 6-7 TL. Haliyle mevsim dolayısıyla, soğuklar ve malın elden ele çok geçmesi. Yani mal Mersin’den buraya gelene kadar 5 elden geçiyor. Bunun üzerinden herkes para kazanıyor. Halcinin büyük bir karı yok ama hava şartları ve soğuklar en büyük neden. Mersin’de, Antalya’da, Alanya’da çoğu ürünün seralarını yaktı. Bu nedenle de mal azalınca fiyata biniyor o da vatandaşa yansıyor. Tahmini 1 ay daha fiyatlar böyle olur" ifadelerini kullandı.
İHA
 
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