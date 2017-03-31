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Mantar yetiştirdiler, ekonomiye katkı sağladılar

İş-Kur, Halk Eğitim ve Melikgazi Belediyesi ortak çalışması ile kültür mantar kursu açıldı. Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mantar yetiştiriciliği kurslarına katılanların yetiştirdikleri mantarlardan yemek çeşitleri yaparak sertifikalarını aldıklarını söyledi.

Mantar yetiştirdiler, ekonomiye katkı sağladılar
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Mantar yetiştiriciliğin basit bir üretim şekli olduğunu ancak bunun için öncelikle mantar yetiştiriciliği konusunda eğitim alınması gerektiğini belirten Başkan Büyükkılıç  “Toplumumuz da büyük bir rağbet gören ve talep edilen kültür mantarcılığı yönünde çalışma yaparak bu yönde eleman yetiştirme kursu açtık. Kültür mantar nedir, nasıl yetiştirilir, cinsleri, yetiştirme ortamları, büyütülmesi gibi teorik bilgiler verildi.  Melikgazi Fidanlık tesislerinde ise uygulamalı eğitim yapıldı. Bugün ise bu kurslara iştirak eden 45 kursiyer önce mantardan yemek yaptılar sonra hep birlikte tattılar. Son olarak sertifikalarını aldılar. Melikgazi her zaman öncü olmaya devam etmekte olup, kültür mantar yetiştiriciliği alanındaki bir eksiklik giderilmiştir. Bu çalışma ile üretime, istihdama ve ekonomiye de katkı sağlanmıştır” dedi.
Uygulama Melikgazi fidanlığında
Kurslara katılanların tamamının üretici olarak ekonomiye katkı sağlayacağını ve günlük üretimleri ile Kayseri Kültür Mantarı Piyasasında önemli katkı sağlayacaklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç,  Melikgazi Belediyesi olarak mesleki eğitime ve kalifiyeli eleman yetiştirilmesine büyük önem verdiklerini kaydetti.
Kurum Haberi
 
 
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