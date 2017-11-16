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Marka başvurusunda Avrupa'da zirvedeyiz

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Habip Asan, "Türkiye, son 6 yıldır Avrupa'da en fazla marka başvurusunun yapıldığı ülke. Geçen yıl 100 binin üzerinde marka başvurusu vardı. Bize en yakın ülke Almanya, 80 binlerde." dedi.

Marka başvurusunda Avrupa'da zirvedeyiz
Asan, yaptığı açıklamada, son 10 yılda marka, patent, tasarım ve coğrafi işaret konusunda çok önemli gelişmeler yaşandığını söyledi.
Marka başvurularında Türkiye'nin hızlı yükseliş gösterdiğine işaret eden Asan, "Türkiye, son 6 yıldır Avrupa'da en fazla marka başvurusunun yapıldığı ülke. Geçen yıl 100 binin üzerinde marka başvurusu vardı. Bize en yakın ülke Almanya, 80 binlerde. Bu sene tarihi rekor bekliyoruz. 2017'nin 10 ayındaki rakamlar bunu gösteriyor. 120 binin üzerinde marka başvurusu bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Asan, tasarım başvurularında da Türkiye'nin yaklaşık 40 bin başvuruyla Avrupa ikincisi olduğunu dile getirdi.
AA
 
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