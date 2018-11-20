Masraflardan Dolayı Soğanın Fiyatı Arttı

Son günlerde soğan fiyatlarında yaşanan artış gündeme gelirken, kent merkezinde kurulan pazarlarda ise kilo fiyatı 3,5 ila 4 TL arasında değişiyor. Fiyatlardaki artışların yetişen ürünlerde biriken masraflar nedeniyle olduğunu, anormal bir artış olmadığını ifade eden pazar esnafı, kaliteli ve kalitesi düşük ürünlerde pek fazla fiyat farkının olmadığını belirtti. 30 yıldır Pazar esnaflığı yapan Adem Say; “30 yıldır pazarlarda hizmet vermeye çalışıyoruz, verdiğimiz hizmetin de en kaliteli şekilde olmasına gayret ediyoruz. Şu anki soğanlar kaliteli soğan, geçmiş dönemde sıkıntılı soğanlar geliyordu. Bunu çözmeye çalışıyorlar fakat yeterli olmuyor. Herhalde seneye daha güzel olacak. Şu anki fiyatların yüksekliği de anormal değil aslında. Bunun işçiliği, yakıtı, nakliyesi pahalı. Yetişen ürünlerde üst üstüne masraf ekleniyor. Bu masraflardan dolayı da böyle hafif yükselmeler meydana geliyor. Kaliteli mal ile kalitesi düşük mal arasında uzun boylu bir fark yok. Olabileceği en yüksek fark 50 kuruş veya 1 TL civarındadır. Şuanda 1 kilo soğanı 4 TL’ye satıyoruz" ifadelerini kullandı.



