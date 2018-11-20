Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Masraflardan Dolayı Soğanın Fiyatı Arttı

Son günlerde soğan fiyatlarında artış yaşanırken, Kayseri'de bulunan semt pazarlarında kilosu 3,5 ila 4 TL arasında satılıyor.

Masraflardan Dolayı Soğanın Fiyatı Arttı

Son günlerde soğan fiyatlarında yaşanan artış gündeme gelirken, kent merkezinde kurulan pazarlarda ise kilo fiyatı 3,5 ila 4 TL arasında değişiyor. Fiyatlardaki artışların yetişen ürünlerde biriken masraflar nedeniyle olduğunu, anormal bir artış olmadığını ifade eden pazar esnafı, kaliteli ve kalitesi düşük ürünlerde pek fazla fiyat farkının olmadığını belirtti. 30 yıldır Pazar esnaflığı yapan Adem Say; “30 yıldır pazarlarda hizmet vermeye çalışıyoruz, verdiğimiz hizmetin de en kaliteli şekilde olmasına gayret ediyoruz. Şu anki soğanlar kaliteli soğan, geçmiş dönemde sıkıntılı soğanlar geliyordu. Bunu çözmeye çalışıyorlar fakat yeterli olmuyor. Herhalde seneye daha güzel olacak. Şu anki fiyatların yüksekliği de anormal değil aslında. Bunun işçiliği, yakıtı, nakliyesi pahalı. Yetişen ürünlerde üst üstüne masraf ekleniyor. Bu masraflardan dolayı da böyle hafif yükselmeler meydana geliyor. Kaliteli mal ile kalitesi düşük mal arasında uzun boylu bir fark yok. Olabileceği en yüksek fark 50 kuruş veya 1 TL civarındadır. Şuanda 1 kilo soğanı 4 TL’ye satıyoruz" ifadelerini kullandı.

İHA

İlgili Galeriler
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerEkonomiSoğanSoğan Fiyatları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.