“Meclis görevini yaptı sıra millette” MÜSİAD Kayseri Şubesi'nin Olağan Genel Kurulu'na katılan Genel Başkan Nail Olpak, "İlk defa bu konu gündeme geldiğinde Cumhurbaşkanı adaylarının isimleri dahi ortada yokken ‘adı kuvvetler ayrılığı olan ama kurgusu ve uygulaması kuvvetler karşılığı olan bu sistem en kısa zamanda düzeltilmelidir’ demiştik" açıklamasında bulundu.

Olgunharputlu güven tazeledi

MÜSİAD Kayseri Şubesi hafta sonu genel kurul yaptı. Nedim Olgunharputlu'nun güven tazelediği genel kurula Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile iş adamları ve MÜSİAD üyeleri katıldı. Yapılan genel kurulda Mevcut başkan Nedim Olgunharputlu güven tazeledi.



MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak genel kurul sonrasında yaptığı açıklamasında "İş dünyası geleceğe bakmak ister. Geçtiğimiz günlerde ekim ayının işsizlik verileri açıklandı. Ama bizler gelecek ayları görmek isteriz. Bunu nasıl göreceğiz. İşletmelerinizde bu planlamayı satın alma müdürleri yapar. MÜSİAD tam 4 yıldır her ayın son iş günü siz üyelerimizin satın alma müdürlerine sorup hocalarımızın çalışmalarıyla geleceğe yönelik önümüzdeki ayların iş dünyasının nasıl gideceğini sizlere bedava bir hizmet olarak veriyor." dedi.



Olpak, "2016 yılı maalesef acılarla dolu bir yıl oldu. Burada milletimize teşekkür ediyoruz. Özellikle 15 Temmuzda gösterdiği dirayeti için sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Başkanımızın önderliğinde giden bu süreçten dolayı teşekkür ediyorum. Bir daha 2016'yı yaşamak istemeyiz. Ama umudumuzu da kaybetmiyoruz. Biz biliyoruz ki her gecenin bir sabahı her kışın bir baharı vardır.

Ekonomi açısından bizim için zor bir dönem vardı da dünya için kolay bir dönem miydi? 2016’da dünya üzerinde düşük büyüme tuzağı konuşuluyor. Avrupa Birliği’nin İngiltere’nin çıkışından sonra ne olacağı bilinmiyor. Amerika’da yeni başkanın her gün yeni bir icraatı var, dünyanın fabrikası denilen Çin'in büyüme hızı gittikçe düşüyor. Böyle bir süreç içerisinde 27 çeyrektir büyümüştük, son çeyrekte bir küçülme yaşadık. Ama yine de 9 aylık büyümemize baktığımızda 2,2’dir. Peki aynı dönemde bu tür problemlerle uğraşmayan Almanya kaç büyüdü biliyor musunuz? Yüzde 1,6. Amerika ise 1,5 büyüdü. Onlar ne FETÖ darbe girişimiyle karşı karşıya kaldılar, ne de güneydeki savaştan etkilendiler.

Üyelerimize 2017’yi nasıl görüyorsunuz diye sorduk. Üyelerimizin yüzde 38’i yeni yatırım, yüzde 31 yeni istihdam, yüzde 33 tasarrufunu arttırmayı, yüzde 48’i de 2017’yi 2016’dan daha iyi görüyor. Sadece iyi görmek yetmez hükümetin yeni çıkardığı kanunları da iyi takip edelim diyorum" diye konuştu.



Olpak, "Güncel iki konuya da değinmek istiyorum. Onlardan birinci dövizdeki hareketlilik. Döviz deyince biz dolar anlıyoruz. Bir dolar kuru tahminin de bulunmayacağım. FED netice itibariyle gücü elinde tutuyor biz edilgen vaziyetteyiz. Böyle bir süreç içerisinde içeriye baktığımızda spekülasyonların olduğunu da biliyoruz. Kendi paramıza sahip çıkmanın iki başlığı var. Tasarrufu kendi paramızla yapmak ve kendi aramızdaki alışverişleri de kendi paramızla yapmak. Hangi para biriminde gelirimiz varsa o para biriminde borçlu olacağız." diyerek şunları söyledi:



"Son konu olarak, yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı sistemi. İlk defa bu konu gündeme geldiğinde Cumhurbaşkanı adaylarının isimleri dahi ortada yokken demiştik ki, adı kuvvetler ayrılığı olan ama kurgusu ve uygulaması kuvvetler karşılığı olan bu sistem en kısa zamanda düzeltilmelidir. Yapılmaya çalışılan bu. Meclis görevini yaptı, sıra şimdi millette. Bu süreçte iki şeyi yapmamız gerekiyor. Herkes üzerine düşeni yapacak. Bunu yaparken sükunet içerisinde yapacağız. Sonra da millet ne karar verirse hepimiz o karara elbette saygı göstereceğiz. Ben bu çerçeve içerisinde yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı sisteminin milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

İHA