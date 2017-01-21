Mehmet Şimşek'ten dolar açıklaması! Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Türkiye döviz krizinde değil. Sadece bir düzeltme yaşıyoruz ve bu durumun kalıcı bir etki yaratması muhtemel değil" dedi.

İsviçre'nin Davos Kasabasında düzenlenen 47. Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek bir konuşma yaptı.

Konuşması öncesinde açıklamalarda bulunan Şimşek, Merkez Bankası'nın Türk lirasını desteklemek adına attığı bir dizi müdahaleye rağmen Türkiye'nin döviz krizi yaşadığına dair iddiaları reddetti.

Yahoo Finance'ta yer alan habere göre Şimşek şu açıklamaları yaptı:

"Lira baskı altında kaldı. Geçtiğimiz yıl yaşanan travmatik tecrübeler ve terör saldırıları etkili oldu. Ve tabii ki yapısal olarak cari açık da veriliyor. Ancak, büyük olasılıkla bu durum çok uzun sürmeyecek, çünkü politika tepkisi veriliyor" dedi.

Şimşek, "Merkez Bankası cevap verdi, ve bu muhtemelen devam edecek. Enflasyon, fiyat istikrarı gibi sonuçlar konusunda endişeliyiz. Bütün bunlara dikkat etmeliyiz. Ancak şurası da açık ki bu aynı zamanda anayasa değişikliğine dair belirsizlikle de ilgili" ifadelerini kullandı.

Anayasa değişikliği konusunun netleşmesinin ardından Türkiye'nin "tekrar yoluna döneceğini" ifade eden Şimşek, güçlü bir reform takvimine sahip olduklarını belirtti.

Şimşek, anayasa değişikliğinin siyasi cephede görünürlük sağlayacağını söyledi ve "dolayısıyla Türkiye döviz krizinde değil. Sadece bir düzeltme yaşıyoruz ve bu durumun kalıcı bir etki yaratması muhtemel değil" dedi.

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