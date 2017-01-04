Melikgazi filosuna yeni araçlar Melikgazi Belediyesi vatandaşlardan toplanan çevre temizlik vergileri ile 2 adet sıkıştırmalı çöp toplama kamyonu ve 1 adet vidanjör aracı satın alarak araç filosunu büyüttü.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, geniş bir alanda daha etkin ve verimli bir hizmet için teknolojinin her türlü yeniliklerini ve araçlarını kullandıklarını söyledi.

Hizmet kalitesini artırmak için çalışıyoruz

Başkan Büyükkılıç, günden güne büyüyen ve gelişen Melikgazi İlçesinde daha etkin, verimli ve seri hizmet sunabilmek amacı ile 2017 yılının ilk araçlarının hizmete sunulduğunu bildirdi.

İlçesinin her geçen gün büyüdüğünü ve semtler arasında mesafenin de artığını bundan dolayı araç parkına sürekli yeni araçlar satın alarak genişletip, hizmeti vatandaşlara bizzat bire bir sunduklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, yeni alınan araçlar ile hizmetlerin daha etkin, verimli ve kısa sürede gerçekleştirileceğini belirtti.

2 adet sıkıştırmalı çöp toplama kamyonu ve 1 adet vidanjör aracının çevre temizlik vergileri ile alındığını vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç yeni alınan araçlar ile ilgili olarak şunları söyledi;

“Melikgazi İlçesinin yerleşim alanı büyümekte ve nüfusu da artmaktadır. Dolayısı ile her hizmet verilen alan ile birey sayısı da artmaktadır. İlçe sınırları içerisinde 81 mahallemiz bulunmaktadır. Geniş bir alanda daha etkin ve verimli bir hizmet için teknolojinin her türlü yeniliklerini ve araçlarını kullanıyoruz. Daha kısa sürede daha çok alan da temizlik çalışması yapabilmek hem zaman hem yakıttan tasarruf sağlamak adına son teknoloji ile donatılmış olan 2 adet 13+1,5 ton kapasiteli çöp toplama kamyonu ile 1 adet 12 tonluk vidanjör Kamyonun alınarak, araç parkının daha da büyüdü.”

Daha etkin hizmet

Başkan Memduh Büyükkılıç, çevre temizlik vergileri ile alınan araçların Melikgazi’nin Referans hizmetlerinde verimliliğini artıracağını sözlerine ekledi.

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