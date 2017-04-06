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Melikgazi’de 62 arsa satıldı

Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait ilçe sınırları içerisinde yer alan ve 21 ayrı semtte bulunan toplam 86 arsa ihale ile satışa sunuldu.

Melikgazi’de 62 arsa satıldı
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Bağ, işyeri ve konut parselli arsaların satışının daha çok ilgi gösterildiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, 62 arsanın satışının gerçekleştirildiğini diğer arsaların ise 15 gün süre ile pazarlığa bırakıldığını söyledi. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle ihale yapıldığını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, “İhalemize katılımın yoğun olması son derece sevindiricidir. Satışı yapılan arsalardan elde edilen gelir yine Melikgazililere hizmet olarak geri dönecektir. Dolayısı ile atıl kapasite de bulunan arsalar ekonomiye kazandırılmıştır. Şehrimiz ekonomisinin canlanmasına vesile olacak ve katkı sağlayacak ihaledeki amacımız, Melikgazimizin Referans hizmetlerine imkan sağlamaktır ” dedi.



Mülkiyeti Belediyeye ait arsaların Melikgazi Belediyesi Meclis Salonunda yapılan ihalesine katılımın yoğun olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, her zaman bizlere güvenen, çalışmalarımızı takdir eden ve kendilerine hizmet etme fırsatı veren hemşehrilerime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Kurum Haberi

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