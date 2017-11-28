Memur emeklileri dikkat!

Kamuda 30 yıl üzerinde hizmeti olan emeklilerin ek ikramiye alma hakkı bulunuyor. 400 binden fazla emekli kamu görevlisini ilgilendiren bu düzenlemeden şimdiye kadar 232 bin 506 kişi yararlandı. Kalanların en geç 27 Ocak 2018 tarihine kadar başvurması gerekiyor.







Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kamuda 30 yılın üzerinde hizmeti olan 232 bin 506 emekliye toplam 1,1 milyar lira ödemede bulundu.

Yılın başında yasalaşan torba kanun kapsamında, 7 Ocak 2015’ten önce aylık bağlanan memurlara 30 yılın üzerindeki hizmetlerine karşılık emekli ikramiyesi ödenmesi imkanı tanındı.







Buna göre, düzenlemenin yürürlüğe girdiği 27 Ocak 2017’den önce başvuruda bulunup dava açmamış olanların müracaatları, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayıldı.

İmkan kapsamında, yasanın yürürlüğe girdiği 27 Ocak’ı takip eden bir yıl içinde başvuruda bulunma şartı getirildi. İkramiyenin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmının başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde, varsa kalan kısmının ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle takip eden yılın aynı ayı içinde ödenmesi kararlaştırıldı.

(finanshaber)