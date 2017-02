Memur-Sen iş güvencesini korumakta kararlı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Memur-Sen olarak; ülkemizin siyasi geçmişte yaşadığı siyasi krizlerin büyük bölümünün darbe Anayasalarından kaynaklandığını biliyoruz. Bu anlamda, 16 Nisan da gerçekleştirilecek Anayasa değişikliğine de Evet diyor, Tercih Evet çağrısıyla milletimizden de Evet bekliyoruz" diye konuştu.

İş güvencesini hedef aldırtmayız

"Biz, kamu personel sisteminde güvencesiz istihdama son verilmesini teklif ederken, bunun mücadelesini verirken; siyaset ve bürokrasiden ilgilisi, ilgisiz bir çok özneden aksi yönde beyanlar ve açıklamalar yapılıyor.” diyen Yalçın şunları söyledi:

“İş güvencesini yok etmeye, hiç etmeye dair çalışmalardan, hedeflerden söz ediliyor. Biz milletle beraber Türkiye'nin içe dair sorunlarını, Siyasi alanla ilgili tasarım bozukluklarını gidermenin hesabını yaparken, iş güvencesini yok etmenin hesabını yapanların beyanları bizi üzüyor ve geriyor. Vesayet noktasında sivil siyasetin güvence altına alınmasına odaklanan Türkiye fotoğrafı ile kamu personel sisteminde İş güvencesini hedef alan tutumlar, beyanlar birbirine yakışmıyor. Siyasette vesayete karşı güvence sistemleri ve zeminleri oluştururken, kamu personel sisteminde keyfiyete karşı güvencenin, iş güvencesinin kaldırılması yönünde sarf edilen cümleler basiret ve isabet yönü olmayan cümlelerdir. Siyasette, sivil demokratik yönetimde vesayete ne kadar karşıysak, vesayetin ifşası ve imhası için ne kadar kararlıysak iş güvencesi üzerinden kamu personel sisteminde, kamu görevlileri üzerinde, emeğimiz ve ekmeğimiz üzerinde vesayet oluşturulmasına da en az o kadar karşıyız. İş güvencesini korumakta, kapsamını genişletmekte o kadar kararlıyız. Memur-Sen olarak, dün olduğu gibi bugün de yarın da iş güvencesine yönelik olumsuz her beyana, her düşünceye, her hazırlığa ya da dayatmaya karşı çıkarız.

Emeğimizi ve ekmeğimizi hedef alacak her yaklaşıma karşı direnç geliştiririz. Hükümet Sistemi değişsin sonrasında kamuda da iş güvencesini değiştiririz şeklinde bir yaklaşımla hareket etmeyi düşünenler varsa, şimdiden hayallerini ve hedeflerini değiştirsinler. Demokrasinin, milli iradenin, sivil siyasetin güçlenmesine, vesayetin ve krizlerin yok edilmesine nasıl Evet diyorsak, İş güvencesinin ortadan kaldırılmasına, sınırlarının daraltılmasına, esnetilmesine, değersizleştirilmesine yönelik en ufak adıma da, söze de, girişime de kesinlikle hayır diyoruz. İçinde bulunduğumuz dönemde, İş güvencesi üzerinden cümle kuranlara tavsiyemiz, gerçekleşmesine izin vermeyeceğimiz bu işlere zaman ayırmak yerine Ağustos ayında gerçekleştireceğimiz toplu sözleşme görüşmelerinde Evet diyeceğimiz teklifleri hazırlamaya yoğunlaşsınlar. Daha hayırlı ve doğru bir iş yapmış olurlar. Hem de, bizi, milleti ve kamu görevlilerini gereksiz bir gündemle geren ve yoran pozisyonda olmaktan kurtulurlar."

