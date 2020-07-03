Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ocak-haziran döneminde yüzde 5.75 oranında arttı. Yılın ilk 6 ayında yüzde 5,75 olarak gelen enflasyon oranı sonrasında memur ve emeklilerin temmuz maaşlarına yüzde 1,75 enflasyon farkı yansıtılacak. Memurlara bu yılın ilk yarısında uygulanan toplu sözleşme doğrultusunda maaşlara yüzde 4 artış yapılmıştı. Bu yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısım kadar memurlara enflasyon farkı da veriliyor.



Bağ-Kur ve SSK emeklileri ise 5,75 maaş zammı alacak.



