Memurlar 27 Şubat'ta İş Bırakacak

Türk Büro - Sen Kayseri Şube Başkanı Muammer Öner ile Büro Emekçiler Sendikası Kayseri Şube Başkanı Özdal Yıldırım’ı makamında ağırlayan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, “Gerçekten sendikalar, meslek toplum örgütleri, sivil toplum kuruluşları dayanışma içerisinde olmalıdır. Birbiriyle yakın çalışmalıdır ki seslerini iktidara daha iyi duyursunlar. Aslında Türkiye'de ileri demokrasi falan diyoruz ama ileri demokrasi dediğimiz şey sivil toplum kuruluşları veya meslek örgütlerine sesinin daha gür çıktığı ve o sesinde duyulduğu bir duvara çarpmadan ülkeyi yönetenlerin kulağına o sesin gidebildiği ve sonuç alabildiği şeydir. İktidarların etrafını saran halka sivil toplum kuruluşlarından gelen seslerin bir bölümünü duymuyor. Böyle bir yapı var. Bu manada çalışanların her türlü yasalara uygun eylemine biz Kayseri basını olarak destek verdik, bundan sonra da veririz. Yeter ki hak mücadelesi olsun. O nedenle değerli başkanlarımızı cemiyetimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk” diye konuştu.

Türk Büro - Sen Kayseri Şube Başkanı Muammer Öner ise, “Son 10 yıldır hükumetin kamu çalışanları üzerindeki olumsuz politikalarına karşı çalışanların ortak talepleri doğrultusunda, sendikamız Türk Büro - Sen ve Büro Emekçileri Sendikası arasında yapılan değerlendirmelerimiz sonucunda büro hizmet kolu iş yerlerinde 27 Şubat 2013 Çarşamba günü iş bırakma kararı alınmıştır. TBMM Anayasa değişikliği komisyonu ve hükumet yetkililerince sürekli gündemde tutulmaya çalışılan değişiklikle, Anayasa’nın 128. Maddesinin değiştirilerek kamu çalışanlarının iş güvencesinin ortadan kaldırılması isteniyor. Bütün bu olumsuz gelişmelere karşı kimse bizden sabırlı olmamızı isteyemez. Maliye Bakanlığında ve Adalet Bakanlığında ülke genelinde uyarma eylemlerimizi yaptık, siyasi parti gruplarıyla görüştük ancak ne fazla mesailerimiz, ne de adliye yol paralarımızın geri ödenmesi konusunda mesafe kaydedemedik” şeklinde konuştu.

Büro Emekçiler Sendikası Kayseri Şube Başkanı Özdal Yıldırım da, “Kamuda çalışma hayatını alt üst eden bu kanun hükmünde kararnameler arasında yer alan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ’eşit işe eşit ücret’ ilkesinin hayata geçileceği iddia edilmiştir ancak 666 sayılı KHK ile çalışanlar arasındaki eşitsizlik daha da derinleştirilmiştir. İkramiye, döner sermaye ödemesi, vekalet ücreti, fazla mesai gibi pek çok kalemde yapılan ödemeler kaldırılmış ve pek çok kamu emekçisinin toplamda elde ettiği ücretlerde ciddi azalmalara neden olmuştur. Tüm çalışanlar gibi kamu emekçileri içinde kazanılmış en önemli hakların başında gelen iş güvencesinin tehdit altında olduğunu görüyoruz. Kamu gitgide yaygınlaşan bir istihdam biçimi olan iş güvencesiz çalışma katlanarak artmaktadır “ifadelerini kullandı.

Büro Emekçileri Sendikası olarak isteklerini belirten Yıldırım, “Kamuda esnek çalışma ve istihdamda belirsizliğe son verilsin. Rotasyon sürgündür, durdurulsun. Kamu çalışanlarına ek ödeme adı altında yapılan her türlü ek ve yan ödemeler emekliliğe esas kazanca dahil edilsin. Son olarak kamuda olması gereken en düşük maaş konfederasyonumuz KESK tarafından hesaplanan yoksulluk sınırı olan 3 bin 537 TL’ye yükseltilsin. Bu taleplerimiz için tüm kamu emekçilerini 27 Şubat Çarşamba günü Türk Büro - Sen ile birlikte yapacağımız greve davet ediyoruz” diye konuştu.