Memurun gözü hükümetin zam teklifinde

Yaklaşık 3 milyon 200 bin kamu görevlisi ile 1 milyon 900 bin memur emeklisini doğrudan ilgilendiren teklifin ardından, hükümet ile sendikalar arasında zam pazarlığı başlayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında, 1 Ağustos'ta yapılan ilk toplantıyla başlayan 4. dönem toplu görüşme süreci tüm hızıyla devam ediyor. Hizmet kollarına ait tekliflerin kurulan komisyonlarda ele alınmasıyla devam eden görüşmelerde, genel teklifler de masaya yatırıldı.

Genel teklifler arasında görüşme sırası en kritik konu olan maaş artışına geldi. Bu aşamada, Memur-Sen'in sunduğu üç alternatifli zam teklifine karşılık hükümetin sunacağı teklif bekleniyor.

Gözlerin çevrildiği hükümet, bugün zam teklifini Bakan Sarıeroğlu başkanlığında yapılacak toplantıda sendikalara sunacak. Bu adımın ardından da yaklaşık 3 milyon 200 bin kamu görevlisi ile 1 milyon 900 bin memur emeklisini doğrudan ilgilendiren zam pazarlığı başlayacak.

"Uzlaşıyla sonuçlanırsa çifte bayram olur"

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, yaptığı açıklamada, yaklaşık iki haftadır devam eden görüşmelerin en kritik kısmının maaş artışları maddesi olduğunu belirtti.

Konfederasyon olarak sundukları üç alternatifli zam teklifiyle hükümetin karşısına çıktıklarını aktaran Tonbul, görüşmelerde hükümetin de teklifini sunma aşamasına kadar gelindiğini belirtti.

AA

