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Merkez Bankası faizi artırdı

Merkez Bankası, piyasaya borç verdiği faizi yarım puan artırdı. Fakat artış piyasaların beklentisinden az olunca dolar 30 saniye içinde fırladı.

Merkez Bankası faizi artırdı

Merkez Bankası, geç likidite penceresi borç verme faiz oranını 50 baz puan artırarak yüzde 12,25’ten yüzde 12,75’e yükseltti.



DOLAR FIRLADI

Piyasalar faizin 100 baz puan artırılmasını bekliyordu. Bunun yarısı kadar artış olunca dolar, açıklamadan 30 saniye sonra 3,83 seviyesinden 3,88'e çıktı.

Merkez Bankası faizi artırdı

DİĞER ORANLAR SABİT KALDI

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8,00'de, gecelik marjinal fonlama oranını yüzde 9,25'te ve gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 7,25'te sabit tuttu

"ENFLASYON RİSKLERİ ARTIRDI"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, "Enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler ve yakın dönemde yaşanan maliyet gelişmeleri beklentiler ve fiyatlama davranışlarına dair riskleri artırmıştır. Bu çerçevede Kurul, parasal duruşun sıkılaştırılmasına karar vermiştir." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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