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Merkez Bankası'ndan dolara müdahale!

Döviz imkanı üst sınırının yüzde 55'ten yüzde 45'e düşürüldüğü belirtildi

Merkez Bankası'ndan dolara müdahale!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, (TCMB) rezerv opsiyonu merkanizmasında (ROM) değişiklik yaptığını duyurdu. Döviz imkânı üst sınırının yüzde 55'ten yüzde 45 düşürüldüğü belirtilen açıklamanın ardından 2. 2 milyar doların bankaların kullanımına geçeceği öğrenildi.


 

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ROM Döviz imkanı üst sınırının yüzde 55'ten yüzde 45'e düşürüldüğü belirtildi. 

TCMB'nin yaptığı bu değişiklik ile, piyasadan yaklaşık 6.4 milyar lira likidite çekmiş oldu. Açıklamada, bankalara yaklaşık 2.2 milyar lira likidite sağlanacağı bildirildi. 

Lira, TCMB'nin bu adımının ardından dolar karşısındaki kaybını azalttı ve TSİ 11:06'da yüzde 0.5 aşağıda 4.2515 seviyesinde seyretti.  (t24.com)

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