Merkez Çarşı Projesi ile AVM’lere rakip olacağız

Kayseri Ticaret Odası tarafından 2. Sektör Buluşması Etkinliği yapıldı.



Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Türkiye’nin ekonomisinin çok güçlü olduğunu söyledi.

Hiçyılmaz, “Ülkemizin kalkınmasının en önemli unsurlarının birinin ihracatı arttırmak olduğunun farkındayız. Kayseri Ticaret Odası olarak da biz bu konuda ihracatımız konusunda elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Türkiye’de genel olarak ihracatın Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,3’lük artmış ve 12 milyar 198 milyon dolara yükselmiştir. Son 12 aylık dönemde ise ihracatımız yüzde 10,1 yükselerek 158 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu verilere göre Türkiye ekonomisi bizlere çok güçlüdür” dedi.



‘Kayseri Ticaret Odası örnek bir odadır”

Kayseri Ticaret Odasının son yıllardaki faaliyetlerle diğer odalar arasında fark oluşturduğunu kaydeden Hiçyılmaz, “Kayseri Ticaret Odası olarak son 4 yılda çok önemli işlere imza attık. Fiziki şartlar içerisinde Türkiye’de ki odalar içerisinde çok önemli bir konuma geldiğimizi ve içerisinde bulunduğumuz şu binanın diğer odaların hiçbirinde olmadığını gösteriyor. Diğer odalardan arkadaşlarımız gelerek bu binayı örnek alıyorlar. Kayseri Ticaret Odası olarak size en güzel hizmeti vermek adına bizler çalışıyoruz. 4 yıllık bir çalkantılı dönem yaşadık. 15 Temmuz başta olmak üzere birçok sıkıntıların yaşandığı bir dönem oldu. Yönetim kadromuzla beraber bu çalkantılı döneme karşı çok büyük işler yaptık” diye konuştu.



“Ticaret Akademisi kurulmasını arzuluyoruz”

Başkan Hiçyılmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizler babalarımızdan, dedelerimizden gördüğümüz şekliyle ticaretimizi yapmaktayız. Türkiye dinamik bir ülke, Kayseri dinamik bir şehirdir. Dünya her gün değişiyor. Dolayısıyla bu değişime adapte olabilmek için üyelerimizin zaman zaman eğitim almasını istiyoruz. Üyelerimizin örnek olarak sözleşme hukukunu bilmeleri gerekiyor. Ticaret Akademisinin bu yüzden kurulmasını arzuluyoruz. Eğer Ticaret Akademisi kurulursa, bizler Kayseri’ye bir Ticaret Üniversitesi kazandırmak istiyoruz. Ticaret denilince akla gelen ilk şehir Kayseri ise neden bir Ticaret Üniversitesi kurmayalım diye düşünüyoruz. Bu yüksekokullar seviyesinde başlayarak arkasından üniversite durumuna gelebilir.”



Merkez Çarşı projesi ile AVM’lerle rekabet edecek konuma geleceklerini dile getiren Başkan Hiçyılmaz, projenin üstünde çalıştıklarını ifade ederek: ”Merkez Çarşı ve Kapalı Çarşıya karşı faaliyetlerimiz var. Çarşının üstünün kapatılması konusunda çalışmalar yaptık. Kayseri Büyükşehir Belediyemiz proje üzerinde çalışıyor. Oranın kapatılması ve örnek olarak alınarak bir alışveriş merkezi olarak yapılmasını istiyoruz. Başarılı olursak o bölgenin tamamını kapatarak bir AVM mantığı içerisinde yapacağız” ifadelerini kullandı.



Yapılan konuşmaların ardından verilen yemek ile etkinlik sona erdi.

İHA

